「有合理利潤才願意繼續養」 養豬團體籲政府少干預市場運作

毛豬量少價揚，中央畜產會今天與養豬產業團體協調，讓4月份各肉品市場在清明節統一休市3天（4月4日至4月6日），讓後續供應不會這麼吃緊，同時也穩定豬價。

養豬團體表示，從歷史資料看來，國內的毛豬確實越養越少，除了部分豬舍正在改建、小豬下痢（PED）疫情影響、飼料價格高漲外，政府過去用各種手段壓制農產品價格，干預市場平息民怨後，也讓豬農灰心減養，在養頭數加速衰退。

中華民國養豬協會理事長楊杰表示，以雞蛋為例，就是一年半前，政府擔心民間消費物價上漲而干預，雖有補貼雞農，但補貼不足以因應飼料價格的上揚，雞農減產，加上遇到疫病、禽流感，最後變成補不上來，也會憂心豬農未來也和雞農一樣。

楊杰說，雖然政府立意良善，輸入性通膨、疫情、台幣貶值都造成成本上揚，但大環境已經改變，飼養成本已經高漲，壓價格只會讓農民不生產，持續虧錢，最後只能忍痛離開；價格好農民自然願意投入生產，供給量上升，供給多了、價格自然也會回跌。

雲林口湖養豬生產合作社經理洪健鈞表示，農委會以往都會用各種手段壓制豬價，藉由干預市場機制以平息當下的民怨，而這種方法只會讓台灣豬隻在養頭數加速衰退，生產者要有合理的利潤才會有意願繼續生產，產量逐漸增加而價格自然就會回落。

他提出數字表示，今年1至2月份與去年同期相比，豬隻屠檢數量減少了3.5萬多頭，主因為小豬下痢病毒（PED）和豬繁殖與呼吸症候群病毒（PRRS）持續變種導致豬隻育成率不佳。

洪健鈞說，台灣豬肉進口最大量的西班牙豬肉，因歐洲的新動物福利及使用抗生素的規定，造成種母豬死亡率由10%增加到14%，每隻種母豬生產的可上市頭數減少1.8頭，相當於每年減少400萬頭肉豬上市，加上歐盟成員國的非洲豬瘟（ASF）疫情延燒，比利時、德國、義大利、波蘭等國豬價創同期新高點；也因此，進口到台灣的西班牙豬肉比去年同期1至2月份減少6成5，但進口價格卻漲了3成8。

洪健鈞表示，雞肉和豬肉進口台灣持續減少，而國內育成率不斷下降，農委會干預市場機制運作，導致了台灣家畜和家禽價格都處於高水平。

台灣養豬青年聯盟理事長張佑誠表示，台灣2024步入超高齡化社會，雞肉人均消費43公斤，豬肉人均35公斤且逐年消退，將以每年0.3至0.5公斤下降，這表示未來肉品消費將以雞肉為主，以此從新定義豬肉的戰備地位，應以亞洲最乾淨最安全的豬肉進軍東南亞市場，因為天然島國的台灣抵抗非洲豬瘟的絕對優勢是其他國家所沒有的。

他說，目前菲律賓，馬來西亞市場對於無非洲豬瘟的豬肉價格剛好落在台灣的市場拍賣價之上，作為一項重要的南向戰略指標，應及早準備及就定位。

張佑誠表示，豬農深知目前台灣缺蛋且缺雞肉，豬肉作為目前尚未缺乏的肉品，應提供更好的市場機會讓農民願意投入生產，少量出口會讓農民提升生產意願，切莫讓農民對市場失望後減產，未來造成缺蛋缺雞又缺豬；也應該給農民一個增產的希望，提供少量出口的窗口試試水溫，理解國際市場的機會，讓台灣豬肉走出去，讓台灣豬農願意再投入生產，提升競爭力。