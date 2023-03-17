40歲女長期失眠 用經顱微電流刺激療法讓大腦放鬆

40歲的陳女士患有重度憂鬱症，多年服用醫師開立的10多顆安眠藥物來協助睡眠，但受情緒影響仍夜夜失眠，每日睡眠時間僅2小時，長時間下導致情緒越發低落，甚至出現過度服藥的狀況被家人緊急送醫。所幸經醫師以「經顱微電流刺激療法」輔助治療，6周後睡眠狀況進步至7小時，失眠狀況大幅改善。

依台灣睡眠醫學會統計，失眠在台灣的盛行率為10.7％，任何年齡層皆有可能因學習、工作等各式原因而出現失眠症狀，若未正視失眠問題，可能會對人體造成心血管疾病、記憶力衰退、內分泌失調等危害。

台北慈濟醫院身心醫學科醫師李嘉富表示，睡眠是人體修復大腦與身體機制的重要時段，正常睡眠中大腦腦細胞會縮小，使腦脊髓液能夠洗滌細胞之間的縫隙並帶走腦中有害蛋白，讓大腦於隔日能夠進行良好的運作。

李嘉富表示，失眠對大腦影響甚大，當大腦廢棄物無法排出時，情緒與認知功能會受到影響，出現憂鬱低落、專注力下降等反應。傳統治療失眠的方式多半為鎮靜安眠藥物的使用，但長期使用容易依賴藥物，逐漸喪失大腦自然入睡的能力。

因此經顱微電流刺激療法也成為治療失眠的方法之一，其原理是運用極低的微安培安全電流，透過耳夾將電流傳遞至腦部，直接誘發主管心理及情緒活動的大腦產生「腦內啡」、「血清素」等人體可自行合成的神經傳導物質，以達到調節情緒認知等效果，從而改善失眠症狀。

經研究顯示，微電流療法安全性高、沒有上癮風險且幾乎沒有副作用，適用於大部分不想使用鎮靜安眠藥物或使用藥物後效果不彰的族群，唯患有癲癇症狀或裝有心臟節律器的患者，不適合採用此療法。