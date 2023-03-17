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40歲女長期失眠 用經顱微電流刺激療法讓大腦放鬆

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
經顱微電流刺激療法是利用耳夾將電流由兩側耳垂傳遞至腦部的安全療法，透過機身按鍵能調整適合自身的電流強度。圖／台北慈濟醫院提供
經顱微電流刺激療法是利用耳夾將電流由兩側耳垂傳遞至腦部的安全療法，透過機身按鍵能調整適合自身的電流強度。圖／台北慈濟醫院提供

40歲的陳女士患有重度憂鬱症，多年服用醫師開立的10多顆安眠藥物來協助睡眠，但受情緒影響仍夜夜失眠，每日睡眠時間僅2小時，長時間下導致情緒越發低落，甚至出現過度服藥的狀況被家人緊急送醫。所幸經醫師以「經顱微電流刺激療法」輔助治療，6周後睡眠狀況進步至7小時，失眠狀況大幅改善。

依台灣睡眠醫學會統計，失眠在台灣的盛行率為10.7％，任何年齡層皆有可能因學習、工作等各式原因而出現失眠症狀，若未正視失眠問題，可能會對人體造成心血管疾病、記憶力衰退、內分泌失調等危害。

台北慈濟醫院身心醫學科醫師李嘉富表示，睡眠是人體修復大腦與身體機制的重要時段，正常睡眠中大腦腦細胞會縮小，使腦脊髓液能夠洗滌細胞之間的縫隙並帶走腦中有害蛋白，讓大腦於隔日能夠進行良好的運作。

李嘉富表示，失眠對大腦影響甚大，當大腦廢棄物無法排出時，情緒與認知功能會受到影響，出現憂鬱低落、專注力下降等反應。傳統治療失眠的方式多半為鎮靜安眠藥物的使用，但長期使用容易依賴藥物，逐漸喪失大腦自然入睡的能力。

因此經顱微電流刺激療法也成為治療失眠的方法之一，其原理是運用極低的微安培安全電流，透過耳夾將電流傳遞至腦部，直接誘發主管心理及情緒活動的大腦產生「腦內啡」、「血清素」等人體可自行合成的神經傳導物質，以達到調節情緒認知等效果，從而改善失眠症狀。

經研究顯示，微電流療法安全性高、沒有上癮風險且幾乎沒有副作用，適用於大部分不想使用鎮靜安眠藥物或使用藥物後效果不彰的族群，唯患有癲癇症狀或裝有心臟節律器的患者，不適合採用此療法。

李嘉富提醒，失眠預防大於治療，建議民眾在日常中能夠「健康吃、安心睡、快樂動」，多攝取香蕉、堅果及大豆等含有色胺酸的食物、固定每日的作息並且多多出門運動曬太陽。若民眾出現失眠症狀，建議尋求專科醫師協助，切勿貿然服用鎮靜安眠藥物。

台北慈濟醫院身心醫學科醫師李嘉富。圖／台北慈濟醫院提供
台北慈濟醫院身心醫學科醫師李嘉富。圖／台北慈濟醫院提供

失眠 睡眠

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