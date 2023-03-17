南部水情拉警報 高市建請月底水情轉橙燈、減供用水大戶

南部地區正遭逢百年來最嚴重乾旱，高市月初啟動水情黃燈減壓供水，昨（16日）又建請中央3月底將水情燈號調整為橙燈減量供水，水情嚴峻。大南方平台首長會議今下午1點45分在高雄登場，包括高雄、台南、屏東、澎湖及嘉義等縣市首長都會出席，預計會中將針對水資源調度問題，展開進一步討論。

針對水利署在屏東開鑿抗旱水井輸水到高雄引發當地居民不滿，高雄市水利局發言人黃柏棻今天上午說，這是屬於中央的用水調度，得要由中央出面幫忙協調，也希望縣市間彼此資源互用。

黃柏棻說，依氣象局預估，南部地區在三、四月降雨量仍偏少，高屏溪河川流量已低至5.7cms，且持續下降中。市府向中央建議，3月底後轉為減量供水橙燈燈號，希望加大節約用水力度，民眾共體時艱度過枯水期。至於減量供水是否影響產業供水，會減供多少水量，將由中央災害應變中心與水公司評估水源與減供量。

高雄市本月8日才剛啟動黃燈夜間減壓供水措施，但不到一個月，市府16日召開旱災緊急應變工作會議後，向中央建議，3月底再將水情燈號調整為橙燈減量供水，將針對用水千度以上大戶減量供水，包括工業與民生兩部分，工業用戶減供5到20%，非工業用戶如游泳、洗車、三溫暖、水療等業者，也須減供20%。

根據南水局水情資訊系統，截至3月17日上午11點，高屏溪攔河堰的河川流量是5.7cms，與兩年前百年大旱同期的4.8cms相差不大。水利局表示，去（111）年底在大泉淨水場附近鑿11口深井，已提早於3月15日全數送水，每日增加5萬噸備援供水，另今年於高屏溪九曲工作站右岸鑿8口抗旱井，預計於4月底前陸續出水，每日增加2.4萬噸水源供自來水公司，使旱季期間供水更有韌性。

水利局表示，因應未來可能的持續乾旱，需蓄存水源，進入水情橙燈階段後，每月用水超過一千度用水戶、游泳池、洗車、三溫暖、水療業者等將實施減量供水措施，尚不會影響民眾日常用水，自來水公司也將依據市民需求，即時供水車及供水站。