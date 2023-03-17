快訊

大胃女王菅原大腸癌逝！息肉是癌前病變重要警訊 4生活惡習很致命

憂豬源稍嫌不足！畜產會協調肉品市場「清明節統一休3天」

全動法剛下架 政府花上億買外傷用藥 全民國防動起來？

南部水情拉警報 高市建請月底水情轉橙燈、減供用水大戶

聯合報／ 記者蔡容喬／高雄即時報導
南部水情嚴峻，荖濃溪、高屏溪上游等河川都面臨枯水情況。記者劉學聖／攝影
南部水情嚴峻，荖濃溪、高屏溪上游等河川都面臨枯水情況。記者劉學聖／攝影

南部地區正遭逢百年來最嚴重乾旱，高市月初啟動水情黃燈減壓供水，昨（16日）又建請中央3月底將水情燈號調整為橙燈減量供水，水情嚴峻。大南方平台首長會議今下午1點45分在高雄登場，包括高雄、台南、屏東、澎湖及嘉義等縣市首長都會出席，預計會中將針對水資源調度問題，展開進一步討論。

針對水利署在屏東開鑿抗旱水井輸水到高雄引發當地居民不滿，高雄市水利局發言人黃柏棻今天上午說，這是屬於中央的用水調度，得要由中央出面幫忙協調，也希望縣市間彼此資源互用。

黃柏棻說，依氣象局預估，南部地區在三、四月降雨量仍偏少，高屏溪河川流量已低至5.7cms，且持續下降中。市府向中央建議，3月底後轉為減量供水橙燈燈號，希望加大節約用水力度，民眾共體時艱度過枯水期。至於減量供水是否影響產業供水，會減供多少水量，將由中央災害應變中心與水公司評估水源與減供量。

高雄市本月8日才剛啟動黃燈夜間減壓供水措施，但不到一個月，市府16日召開旱災緊急應變工作會議後，向中央建議，3月底再將水情燈號調整為橙燈減量供水，將針對用水千度以上大戶減量供水，包括工業與民生兩部分，工業用戶減供5到20%，非工業用戶如游泳、洗車、三溫暖、水療等業者，也須減供20%。

根據南水局水情資訊系統，截至3月17日上午11點，高屏溪攔河堰的河川流量是5.7cms，與兩年前百年大旱同期的4.8cms相差不大。水利局表示，去（111）年底在大泉淨水場附近鑿11口深井，已提早於3月15日全數送水，每日增加5萬噸備援供水，另今年於高屏溪九曲工作站右岸鑿8口抗旱井，預計於4月底前陸續出水，每日增加2.4萬噸水源供自來水公司，使旱季期間供水更有韌性。

水利局表示，因應未來可能的持續乾旱，需蓄存水源，進入水情橙燈階段後，每月用水超過一千度用水戶、游泳池、洗車、三溫暖、水療業者等將實施減量供水措施，尚不會影響民眾日常用水，自來水公司也將依據市民需求，即時供水車及供水站。

水利局 高屏溪 屏東

延伸閱讀

高屏溪搶水大戰！周春米批中央「偷襲」鑿井 要求停工

水情危急！高雄市府建議水情燈號升級為橙燈 減量供水

南部抗旱節水期 嘉義水情今推估5月底前水庫水餘還夠供

救水情屏東取水送高雄惹地方不滿 南水局籲抗旱不分區域

相關新聞

憂豬源稍嫌不足！畜產會協調肉品市場清明節統一休3天

毛豬價格居高不下，中央畜產會上午與毛豬產業團體召開會議，研議清明節各肉品市場統一休市3天，有助舒緩後續市場供應壓力，同時...

他拍黑琵30年記錄生態奇蹟：想向世界證明台灣人很善良

「撓坏撓坏飛啊飛，飛來府城王城西，飛到七股曾文溪，撓坏愛來咱土地。撓坏來自遙遠地，飛來寶島好做夥，停佇塭墘佮溪底，歇睏過冬食魚蝦，等到明年3、4月，補充體力通飛回……。」

南部水情拉警報 高市建請月底水情轉橙燈、減供用水大戶

南部地區正遭逢百年來最嚴重乾旱，高市月初啟動水情黃燈減壓供水，昨（16日）又建請中央3月底將水情燈號調整為橙燈減量供水，...

4件市售餐具驗出甲醛！ 路易莎循環杯、全家餐盤上榜

環保風氣盛行，標榜含植物纖維的環保餐具成為熱門選擇，行政院消費者保護處首度對市售植物纖維成分餐具品質檢測及標示查核，抽驗...

317世界睡眠日 醫師10建議避免安眠藥成癮

失眠是國人最常見的睡眠疾病之一，據統計全台每5人就有1人售失眠之苦，為能安穩入睡，許多人常求助於安眠藥，但恩主公醫院神經...

「有合理利潤才願意繼續養」 養豬團體籲政府少干預市場運作

毛豬量少價揚，中央畜產會今天與養豬產業團體協調，讓4月份各肉品市場在清明節統一休市3天（4月4日至4月6日），讓後續供應...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦