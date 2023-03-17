憂豬源稍嫌不足！畜產會協調肉品市場清明節統一休3天

毛豬價格居高不下，中央畜產會上午與毛豬產業團體召開會議，研議清明節各肉品市場統一休市3天，有助舒緩後續市場供應壓力，同時也減少價格劇烈波動，維護消費者權益。農委會則表示，豬源供給量不變，加上清明節慶效應已沒有這麼明顯，清明節前會加強調配。

根據中央畜產會統計，16日毛豬交易頭數約2.1萬頭，規格毛豬平均體重127.71公斤，含冷凍廠價格為每公斤平均批發價89.69元；不含冷凍廠毛豬價格每公斤批發價突破90元。

中華民國養豬協會理事長楊杰表示，原本清明節後的肉品市場休假，是休4月4日至6日3天，正常南部休3天，中北部休2天；政府擔心豬源稍嫌不足，未雨綢繆，因此協調中北部，一起休3天，養豬產業認為「讓市場正常運作就好了」。

楊杰說，站在養豬產業的立場，談到休市，就是覺得為了打壓豬價，目前的毛豬價格算是不錯的，過去政府監控豬價，設定84元就會適度調節，但當初的成本是60元；現在養豬成本已超過80元，要照過去的比例推估，至少豬價要達百元以上政府才啟動調節，現在豬價90元，有的養得不好得，仍在虧錢。

農委會畜牧處副處長江文全表示，毛豬總體供給數量不變，比如一個月要交易50萬頭毛豬，扣除休市若有20個交易日，每日平均要供應2.5萬頭；但若站在肉商的立場，如果每日拍賣交易的毛豬數量可以多500頭、1000頭，量略多、價格也不會飆這麼高，而整體供應的量是不變的。

江文全說，清明節毛豬供應仍充足，現在拍賣的毛豬體重還有127公斤偏高（規格120至128公斤），還是可以彈性運用調配；正常日供應2.3至2.4萬頭，現在約2.2至2.3萬頭，加上豬隻體重較大隻，清明節慶效益沒有中元節、春節這麼明顯，這兩大節日，毛豬供應都要拉到3萬頭才足以因應，因此清明節毛豬供給沒有問題。

他也說，每年春節過後到清明是畜禽產品的銷售淡季，價格也會相對較低迷，在一年的第15、16周後，價格會往上揚，今年提早了3到4周，價格就往上攀升，主要是因為端午包粽備貨的需求反應，加上現在飼料成本相對較高，農民不可能賠錢生產。