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過敏發作痛苦要人命 醫師建議做這手術舒緩

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
楊少槐表示，治療過敏必須依個人症狀及生活受影響程度，和醫師討論最適合的方法。圖／聯新國際醫院提供
楊少槐表示，治療過敏必須依個人症狀及生活受影響程度，和醫師討論最適合的方法。圖／聯新國際醫院提供

天氣變化總會聽到許多人「哈啾」，據統計台灣過敏性鼻炎人數約佔總人口的20%，雖不危及生命安全，但往往嚴重影響患者的生活品質。醫師提醒過敏治療需依個人狀態不同調整，若做手術則建議可採內視鏡鼻中膈下鼻甲微創手術和後鼻神經截斷手術，病患多能達到9成以上的滿意度。

聯新國際醫院耳鼻喉科主治醫師楊少槐表示，過敏常見症狀包含鼻塞、流鼻水、打噴嚏、鼻子眼睛癢、咳嗽、頭痛。而過敏性鼻炎通常是因吸入塵蟎、黴菌、花粉、寵物皮毛等過敏原，產生的免疫反應導致鼻黏膜發炎。

楊少槐說，過敏反應使鼻肉腫脹和黏液分泌來阻擋過濾空氣中的微小顆粒，打噴嚏以排出過敏原，這些人體的保護機制若反應太過強烈，便會造成擾人的鼻塞、流鼻水、鼻涕逆流，打噴嚏及咳嗽等過敏症狀。

楊少槐指出，要如何判斷自己是不是有過敏性鼻炎，可依據詳細的病史和理學檢查，加上免疫球蛋白和特異性過敏原抽血檢驗，就能獲得確切的診斷。如果病人另外患有氣喘、鼻竇炎、結膜炎、睡眠呼吸中止、中耳炎等共病症，則必須同時檢查與治療。

楊少槐表示，治療過敏必須依據個人的症狀及生活受影響的程度，和醫師討論最適合的方法，包括藥物控制、減敏療法，手術治療。

楊少槐說，過敏性鼻炎有多種的手術治療方式，針對鼻塞可選擇鼻雷射、下鼻甲無線射頻手術、傳統鼻中膈鼻道成形手術、內視鏡鼻中膈下鼻甲微創手術。手術局部麻醉即可，且開刀時間約10至30分鐘。對於嚴重流鼻水、鼻涕逆流、打噴嚏的病患來說，後鼻神經微創截斷手術更能有效改善此類過敏症狀。

微創手術 醫師

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