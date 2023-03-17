影／軍事迷好嗨！ 海軍敦睦支隊今、明台中港開放登艦

海軍敦睦支隊抵達台中港！今天上午，敦睦支隊開放磐石軍艦、班超軍艦與承德軍艦供國人登艦，一早湧入上千位軍事迷與民眾，欣賞國軍精湛演出，明天表演時段為下午2時。班超軍艦上校艦長白志強表示，敦睦遠航訓練任務除敦睦邦誼，訓練官校應屆畢業生也是重點，以維持國軍優良傳統，完成任務。至於敦睦遠航將造訪那些國家？白並未回應。

今天上午8點多，台中港已湧入軍事迷、民眾與學校師生，參訪排隊動線大排長龍，國軍帶來海軍官校鼓號樂隊、陸戰儀隊、陸戰莒拳隊等精湛表演，民眾座無虛席、拍手叫好，表演結束開放民眾合影，熱情民眾更是蜂擁上前留念。

上午10點開放登艦重頭戲，不少民眾攜家帶眷登艦，手機、相機不停合影，把握難得機會，貼近欣賞我國軍艦風采；小三生陳姓學童興奮表示，第一次目睹敦睦支隊，相當震撼，一早起床雖然很想睡，但很值得。

班超軍艦上校艦長白志強表示，敦睦遠航訓練任務除了敦睦邦誼、敦睦僑胞，另一重點是訓練官校應屆畢業生，提前熟悉未來工作環境，藉由實務操作驗證官校所學，奠定未來軍事素養基礎，並藉艦艇混合編組訓練，提升艦艇遠航與協同作戰能力，他強調，國軍能秉持優良傳統，完成任務。

媒體問及敦睦支隊將造訪那些國家？白志強並未回應。

台中港為第4站，開放時間為今、明上午9點至下午3點，停泊在台中港18、19號碼頭並開放國人登艦，不容錯過。

後續將造訪基隆、蘇澳、花蓮等港口，開放時間如下：

(1)基隆港：3月19、20日(星期日、一)上午9點至下午３點。

(2)蘇澳港：3月24、25日(星期五、六)上午9點至下午３點。