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30歲工程師健檢後拖1年才就醫 醫看「一行字」心都涼了

聯合新聞網／ 綜合報導
醫師陳欣湄表示，大腸癌罹癌年齡下降，她有多名病人都只有30到40歲。記者杜建重／攝影
醫師陳欣湄表示，大腸癌罹癌年齡下降，她有多名病人都只有30到40歲。記者杜建重／攝影

現代人飲食精緻化，大腸癌連續15年為國內十大癌症之首。醫師指出，大腸癌罹癌年齡下降，某次一名30多歲的工程師拿著健檢報告前來看診，她看到一行字「血紅素9」，讓她心都涼了，後續檢查果然確診大腸癌第三期。

中山醫院家醫科醫師陳欣湄在《健康2.0》節目表示，大腸癌罹癌年齡下降，她有多名病人都只有30到40歲。其中一名工程師因公司定期健檢發覺有異，他在疫情後拿著一年前的健檢報告給她，她看到報告顯示「血紅素9」當下心都涼了，一般而言，正常男性應為13、14，她再確認糞便潛血檢查，果然有4陽性，是最多的指標，表示糞便內有高量的血。

陳欣湄看完報告後很擔心，該病患表示，覺得自己還很年輕不會有問題，所以拖了一年才就醫，後續轉介腸胃科，果然確診大腸癌第三期。

此外，還有另一名病患是一位30幾歲的醫療人員，他的生活比較享樂、愛吃豐盛的大餐，不過也每年都會健檢，某年健檢血紅素少1，他也發現當時比較容易疲累，因此就醫，後續看診也是確診大腸癌第二期，所幸治療順利。

郵政醫院營養師黃淑惠表示，現代人飲食精緻，喜歡高油炸、高熱量的食物，膳食纖維攝取不足，她建議，每天都要攝取20到35克的膳食纖維，小孩、女性、男性每日蔬菜分別是3、4、5份，每一份蔬菜要半碗，水果則是2、3、4份，每一份水果是一個拳頭大。

另外也可以三分之一吃全穀米飯，並多吃地瓜、燕麥、紅藜麥、皇帝豆、玉米、南瓜、地瓜這些食物，就很容易攝取足量的膳食纖維，進一步達到預防或治療大腸癌的目的。

大腸癌 健檢 罹癌 癌症

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