4件市售餐具驗出甲醛！ 路易莎循環杯、全家餐盤上榜

環保風氣盛行，標榜含植物纖維的環保餐具成為熱門選擇，行政院消費者保護處首度對市售植物纖維成分餐具品質檢測及標示查核，抽驗的20件餐具裡，高達有11件不合格，其中路易莎咖啡循環杯、全家便利商店的天然植物纖維便利盤等4件驗出甲醛。消保處簡任消保官王德明說，這次的偏高違規率是消保處所不樂見，品質違規者皆下架銷毀，衛福部今年也將納入年度稽查重點，從源頭管理、市場擴大抽查、業者教育宣導三方面下手。

消保處日前從實體店面、網路平等隨機採樣市售植物纖維成分餐具。消保處今公布查驗結果，20件餐具，有4件品質檢測不符規定，9件標示查核不符，等於有2件品質、標示都不合格。消保處消保官高賜忠指出，品質檢測部分，有4件於溶出試驗中檢測出含有不得檢出的甲醛。

標示查核部分，則有8件不符食安法規定、1件不符商標法規定。高賜忠說，主要缺失是重複使用的塑膠類食品器皿或容器，未於本體標示材質名稱及耐熱溫度，或未標示製造日期。

王德明表示，品質不符的4件商品均已依法下架銷毀；另標示查核不符規定部分，適用食安法的8件，分別裁處3萬至7萬元罰鍰，尚餘1件仍持續查處中，適用商品標示法的1件已完成銷毀，這次裁罰總金額裁罰高達29萬元，因標示不合格沒有限期改善空間，呼籲業者注意標示清楚。

王德明說，這件抽驗餐具，有11件是台灣製造、8件是中國大陸製造，另1件是美國製，而品質檢測不合格的4件，有3件是台灣生產製造，1件是美國製造，分別是在路易莎龜山文青門市購入的循環杯、全家便利商店北車店購入的天然植物纖維便利盤，另兩件則是在momo購物網買的厝內竹纖維光紋杯、Husk’s ware 稻殼天然無毒環保日式餐碗，後兩者品質、標示都不合格。

王德明說，品質不合格的台灣3家製造業者，衛生單位後續稽查皆未發現甲醛原料，業者也不清楚製造過程為何產生甲醛，所以決定不再生產該產品，避免消費者疑慮。