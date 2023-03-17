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台東最南海邊出現「神秘巨手」 遊客稱「隱藏版」景點

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
這處隱藏版巨手裝置藝術作品，就位於台東南迴達仁鄉與屏東牡丹鄉縣界的塔瓦溪旁海邊，非南迴藝術季作品，而是原民處輔導達仁鄉公所與南田社區發展協會為活絡在地文化觀光的提案計畫。記者尤聰光／攝影
這處隱藏版巨手裝置藝術作品，就位於台東南迴達仁鄉與屏東牡丹鄉縣界的塔瓦溪旁海邊，非南迴藝術季作品，而是原民處輔導達仁鄉公所與南田社區發展協會為活絡在地文化觀光的提案計畫。記者尤聰光／攝影

台東南迴藝術季裝置作品成為火紅的旅遊打卡熱點，不過，近日在台東與屏東縣界的塔瓦溪旁出現一隻巨手裝置作品，借位拍照巨手還能抓太陽和月亮，遊客稱「名符其實的隱藏版打卡景點」。

「這隻手讓人驚豔！」張姓遊客說，若不是要走阿塱壹古道，我壓根也想不到這麼偏僻的地方，海邊竟然有這麽一個作品景點，有被驚豔到。另陳姓遊客說「有無敵海景，甚麼作品擺在都好看」。

這處隱藏版巨手裝置藝術作品，就位於台東南迴達仁鄉與屏東牡丹鄉縣界的塔瓦溪旁海邊，非南迴藝術季作品，而是原民處輔導達仁鄉公所與南田社區發展協會為活絡在地文化觀光的提案計畫。

該作品設置在海岸邊，前往阿塱壹古道台東端入口處途中，就可以看到一隻聳立巨手，尤其在藍天白雲及太平洋海景襯托下，景色非常特別，還可以借位拍到巨手捕捉太陽和月亮的錯覺感。

原民指出，該作品以排灣族傳統手紋意象來呈現，並與海洋環境議題相呼喚；由於該作品因尚在施作中，預計今年暑假前完成。因此，為維護作品完整性和民眾安全，呼籲盡可能不要進入作品區，並敬請期待開放體驗。

台東南迴藝術季裝置作品成為火紅的旅遊打卡熱點，不過，近日在台東與屏東縣界的塔瓦溪旁出現一隻巨手裝置作品，借位拍照巨手還能抓太陽和月亮，遊客稱「名符其實的隱藏版打卡景點」。記者尤聰光／攝影
台東南迴藝術季裝置作品成為火紅的旅遊打卡熱點，不過，近日在台東與屏東縣界的塔瓦溪旁出現一隻巨手裝置作品，借位拍照巨手還能抓太陽和月亮，遊客稱「名符其實的隱藏版打卡景點」。記者尤聰光／攝影
台東縣政府原民處指出，該作品以排灣族傳統手紋意象來呈現，並與海洋環境議題相呼喚；由於該作品因尚在施作中，預計今年暑假前完成。記者尤聰光／攝影
台東縣政府原民處指出，該作品以排灣族傳統手紋意象來呈現，並與海洋環境議題相呼喚；由於該作品因尚在施作中，預計今年暑假前完成。記者尤聰光／攝影

台東 屏東縣 藝術作品

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