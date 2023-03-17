317世界睡眠日 醫師10建議避免安眠藥成癮

失眠是國人最常見的睡眠疾病之一，據統計全台每5人就有1人售失眠之苦，為能安穩入睡，許多人常求助於安眠藥，但恩主公醫院神經科主任孫瑜表示，長期濫用可能越吃越重甚至成癮，且鎮定劑、安眠藥無法帶來正常睡眠結構，許多人睡前飲酒的習慣，也會影響睡眠品質。今天為世界睡眠日，她提供10點建議，幫助民眾正常入睡。

失眠又分為急性及慢性失眠，生活中發生了重要的事情，都可能造成暫時失眠，但若是超過三個月經常難入睡，或難以維持睡眠，就稱為慢性失眠。

恩主公醫院神經內科孫瑜主任表示，許多有失眠困擾的病人都希望醫師開立安眠藥，但在所有的醫療書籍期刊及用藥規範上，都建議安眠藥治療失眠，只能短暫使用避免長期開立，然而醫療現況卻是很多民眾一直在拿安眠藥的慢性處方。

如何避免安眠鎮定藥物濫用，第一線的醫師對於從未使用過此類藥物的民眾，應避免第一次就診就開立安眠藥，而一般民眾也應避免一開始踏入吃安眠藥的習慣。

但長期失眠造成的睡眠不足，會導致身體出現各種異常，例如免疫力減弱、抑鬱、頭痛，嚴重者可能引致心臟衰竭、肝病、腎病、高血壓等。

孫瑜建議先以非藥物療法作為首要治療，醫師會先詳細詢問就診者的病史資料，找出可能的引發失眠原因，例如身體其他疾病、藥物等等。孫瑜建議藥物在失眠的治療上非第一線選擇，睡眠佔人生三分之一的時間，可以透過以下十點建議，幫助自己建立良好的睡眠。

10點建議包括1、臥室的功能就是睡覺，勿在臥室進行看書、看電視等。2、想睡再睡，毫無睡意別去躺著。3、20分鐘內仍無法入睡考慮起身靜坐，直至想睡再回躺。4、不論多晚睡，每天固定時間起床。5.早上起床後開燈或出外接觸陽光。6.白天盡量不要午睡。

7、運動時間盡量在白天，晚上太晚運動會難以入睡。8.晚餐與睡眠時間至少間隔2小時，晚上吃大餐或太饑餓都會影響睡眠。9、晚上避免喝咖啡、茶與含糖飲料，抽菸喝酒都會影響睡眠，晚上睡前不宜喝酒。10、不要把煩惱帶進臥室保持身心放鬆。