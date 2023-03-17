疫後廉航票價回不去！虎航、酷航如何續創秒殺？

疫情間低成本航空（廉航）歷經大洗牌，不少航空公司面臨倒閉、卻也有在疫情後站穩腳步的航空公司，包括申請創新板股票上市案通過的台灣虎航，與在台灣推出皮卡丘彩繪機的酷航，他們如何挺過疫情？另外，廉航如今票價不如以往便宜，他們又如何操作差異化，續創機票秒殺紀錄？

國際廉航三大衝擊：停運、合併、倒閉

泰國酷鳥航空於2020年不敵虧損終止營運，香草航空與樂桃航空合併，韓國Eastar Jet（易斯達）也因虧損嚴重，至今已停航2年，預計今年第二季才可能復航。

反觀新加坡航空旗下酷航，近期宣布在台灣推出皮卡丘彩繪機，整體航線航班（含台灣）已恢復六成，大型客機載客率則有八成；而台灣唯一低成本航空台灣虎航，日前也申請創新板股票上市案通過，市場預估這兩家航空在今年下半年有機會轉虧為盈。廉航是如何挺過疫情？

新加坡酷航與台灣虎航的共通點，就是背後都有強大的母公司新加坡航空與華航，航運專家皆認為，「富爸爸」確實是廉航得以挺過疫情的原因之一；除此之外，廉航業者在疫情期間也做對了幾件事：

酷航外包人力、虎航機型汰舊換新

「因多數員工疫情前都留下，才能抓緊各國邊境開放時機，迅速調整運力，台灣就是我們外航中能迅速增加的航點之一，」酷航全球銷售副總裁李榮新說，酷航在疫情間為節省人力成本，與新加坡政府合作，除了空服員還包括機組人員（機師）外包工作，包括擔任政府問卷訪問員、移民局客服人員、口罩裝箱員、電信公司客服等等，外包工作範圍廣泛。直至2023年3月，酷航預計將恢復疫情前80%以上的航班頻率。

而台灣虎航疫情前，在台灣人熱門旅遊國家日本，就有超過10個航點；趁著疫情期間重新整裝，汰換機種，引進A320 neo，預計4年內將汰換現有11架A320機隊，將平均機齡從5.6年降至3.5年；同時，疫情間全面盤點29條航線，檢討其獲利比重和能力以新增或減少航點。

票價回不去？廉航不平價？

然而，疫情後票價變貴、旅遊習慣改變，都將帶來全新挑戰與機會。

「低票價回不去了，」長榮大學航運管理學系教授黃泰林指出，雖然「平價」航空與傳統航空市場仍有區隔，近期也有機票促銷優惠，但短期內因報復性出遊，航線與運能未能跟上，供需失衡，加上疫情間的融資與虧損、流失的人力都需要時間回補，還有全球性通膨墊高採購成本等因素，平價航空已無法維持過去低票價的絕對優勢，因此除了航線布點區隔，如何經營出差異化，成了平價航空最大挑戰！

例如，台灣虎航去年底首開日本札幌和新瀉、越南峴港航線，近期在機上推出2022米其林綠星餐廳「小小樹食」聯名餐點；酷航的新航點則有菲律賓達沃、韓國濟州島、印尼龍目島和日惹市、馬來西亞美里等，並在台灣推出皮卡丘彩繪機，機上還有不定期的驚喜活動，透過不同的搭機體驗，提升品牌競爭力。

「航運業的人力、運量、航線都還在恢復中，」品保協會公關主委、創新旅行社董事長李奇嶽指出，受三年疫情衝擊，航空業的恢復期視各國解封時間而有不同。根據國際航空運輸協會（IATA） 2020年的評估報告指出，全球航運運能要到2024年才能恢復2019年的水準；亞洲則因整體解封時間較晚，至少要到2025年才能恢復，也就是說，機票至少要到明後年才能回到疫情前的價格。

想買到相對便宜的機票，仍有兩個方式，李奇嶽建議，愈早訂愈便宜、旅行社甩賣（指旅行社包機行程，人數不足時釋出空位），只不過後者的缺點是，通常出發前三天才釋出，且食宿、旅遊行程都已固定。

（本文出自2023.3.2《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）