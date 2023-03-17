東北季風擾周末 明天北台灣降溫、這些地區有對流發展

今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，中央氣象局發布濃霧特報，馬祖已出現能見度不足200公尺的現象。今天東半部地區有零星短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

天氣風險公司天氣分析師柯聿寧說，受到海峽北部的背風低壓環流影響，金門、馬祖、中北部有霧或低雲影響能見度的機率。

他說，預估背風低壓將往北轉東北方向慢慢發展為低壓鋒面系統，今天北上過程仍會為北部帶來海上低層的水氣，中午前仍有雲量偏多，有零星飄雨的機會，其餘地區則沒有明顯影響。

柯聿寧說，今晚到明晨微弱鋒面的尾端將掠過，北部雲量又增多，明天受到東北季風影響，中部沿海、北部、東北部溫度也會稍下降，東半部受到鋒面尾端殘留較不穩定的環境影響，沿岸有對流發展，隨北風南下的過程中，可能較貼近陸地，沿海地區需留意天氣變化。

這波東北季風周日就會開始減弱，柯聿寧說，下半天逐漸轉偏東風環境，東半部有迎風面的降雨，同時預估在華南有一小波水氣、不穩定的波動東移，深夜到凌晨北部再度有短暫雨的機會，這個波動通過後台灣附近的風力將更為減弱。

他表示，西北部下周一的清晨有局部霧或低雲出現機率，下周二隨著長江流於以北活躍的鋒面氣旋發展，台灣將開始轉為鋒前的偏南到西南風影響，而且風速還不弱，下周二到周五白天都是類似的環境，會有明顯變熱、悶熱的感覺。

至於下周後期的鋒面，柯聿寧說，模式預報還是一直有些變動，從周一到今天早上的預報都持續的延後，目前預報南下的時間延到下周六，而鋒面的結構在南下時也變得比較不連續，降雨的區域也較凌亂，在這種預報不斷變化的情況下，建議到下周初期或模式穩定後再關注。