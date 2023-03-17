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確診者在家突中風 消防、屏基搶救免開腦取出阻塞血塊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏基腦中風團隊全副武裝為新冠確診者進行顱內動脈取栓術。圖／屏基提供
屏基腦中風團隊全副武裝為新冠確診者進行顱內動脈取栓術。圖／屏基提供

66歲謝姓男子確診在家突然腦中風，經由救護車緊急送醫，辨識疑中風症狀，經屏東基督教醫院取出阻塞腦血管的血塊後，原本無法動彈的左手左腳已恢復8成力量可輕度活動，同時也拔除鼻胃管由口進食，在加護病房隔離持續接受治療。

屏基指出，66歲謝男前天上午10點多一人在家，突然半邊手腳無力倒地不起，直到下午4點家人返家才緊急呼叫屏東縣消防局救護車送醫，救護員懷疑中風，便送往屏東基督教醫院急診室，當時患者意識清楚，左側肢體癱軟無力完全不能動、眼睛右斜，急診醫師見狀即刻啟動「Brain999」，展開爭分奪秒的搶救流程，經過抽血、電腦斷層等檢查，確定是急性缺血性腦中風。

屏基神經內科主任陳昶宏隨即召集放射科、麻醉科人員，全副武裝爭取在發病8小時內利用腦導管將阻塞謝男腦血管的血塊取出，不必開腦，打通腦血管，減少腦細胞壞死的範圍，降低神經功能受損的嚴重程度。依據研究結果顯示，腦導管取血栓後三個月46%的病人能恢復生活自理，減輕家屬照顧壓力。

屏基指出，上個月一名75歲林姓阿嬤因心律不整住院，住院期間突發缺血性腦中風，所幸及時取出血塊，同樣隔天手腳就能活動，經過2周復健，出院時肢體功能恢復9成，阿嬤覺得自己行動自如，直呼不相信自己曾中風。

陳昶宏指出，腦中風搶救分秒必爭，謝男能夠及時進行顱內動脈取栓術，消防局救護員扮演關鍵角色，正確辨識中風症狀，並在第一時間送到具搶救能力的醫院，提前啟動院前搶救，到醫院後就能無縫接軌，確保急救流程順暢。

屏基急診、放射科、麻醉科、神經內、外科已建構最優化腦中風搶救流程，只為搶救每一分每一秒不斷流逝的腦細胞，由4位取栓醫師輪值取出栓塞血管的血塊。

雖然天氣回暖，有高血壓、高血糖、高血脂的病人仍須留意腦中風風險，陳昶宏提醒民眾，若發現臉部不對稱、微笑困難、雙手無法抬高平舉、講話不清楚，就要趕快送醫，爭取搶救黃金時間。

取出血塊後血流恢復暢通。圖／屏基提供
取出血塊後血流恢復暢通。圖／屏基提供
腦血管被血塊阻塞。圖／屏基提供
腦血管被血塊阻塞。圖／屏基提供
屏基腦中風團隊全副武裝為新冠確診者進行顱內動脈取栓術。圖／屏基提供
屏基腦中風團隊全副武裝為新冠確診者進行顱內動脈取栓術。圖／屏基提供

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