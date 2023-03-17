晴朗高溫上看32度 吳德榮：周末東北季風影響 這些地區短暫雨
今晨各地無降雨；馬祖有濃霧。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」最新專欄表示，今天各地晴時多雲，白天微熱、晚偏涼，日夜溫差大；北部16至29度，中部16至31度，南部16至32度，東部15至32度。
他表示，明天微弱鋒面掠過、東北季風影響，東半部及大台北東側雲量漸增，偶有局部短暫雨的機率；北台灣稍轉涼，中南部影響很小。
吳德榮說，周日持續受微弱東北季風影響，東半部偶有局部短暫雨，大台北晚間亦偶有局部短暫飄雨的機率，北台白天氣溫略升；中南部晴時多雲，日夜溫差大。
吳德榮說，下周一白天起至周五南方氣團逐漸增強；各地轉為晴時多雲，氣溫逐日漸升，白天漸熱、早晚偏涼，日夜溫差大；西半部清晨及金馬易有霧。
他表示，下周三至周五暖熱如夏，各地區最高氣溫皆將升至32度以上。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言