晴朗高溫上看32度 吳德榮：周末東北季風影響 這些地區短暫雨

今晨各地無降雨；馬祖有濃霧。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」最新專欄表示，今天各地晴時多雲，白天微熱、晚偏涼，日夜溫差大；北部16至29度，中部16至31度，南部16至32度，東部15至32度。

他表示，明天微弱鋒面掠過、東北季風影響，東半部及大台北東側雲量漸增，偶有局部短暫雨的機率；北台灣稍轉涼，中南部影響很小。

吳德榮說，周日持續受微弱東北季風影響，東半部偶有局部短暫雨，大台北晚間亦偶有局部短暫飄雨的機率，北台白天氣溫略升；中南部晴時多雲，日夜溫差大。

吳德榮說，下周一白天起至周五南方氣團逐漸增強；各地轉為晴時多雲，氣溫逐日漸升，白天漸熱、早晚偏涼，日夜溫差大；西半部清晨及金馬易有霧。