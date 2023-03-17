高屏溪鑿井 兩縣市搶水大戰

南部旱象嚴重，高屏搶水大戰一觸即發。南水局正在高屏溪開鑿50口抗旱水井，其中位於屏東縣境的28口將支援高雄，屏東縣長周春米昨怒嗆，中央未知會卻逕行鑿井，行徑宛如「偷襲」，南水局接獲抗議後暫時停工。

此外，高雄建議中央3月底將水情調為減量供水的「橙燈」，洗車、泳池及三溫暖將減供，1個月內恐連變兩次燈號，水情快速惡化。

屏東市長周佳琪昨走訪高屏溪沿岸，發現正在鑿井。圖／屏東市公所提供

大高雄單日用水量約130萬至140萬噸，因久旱不雨，主要供水來源高屏溪川流量持續下降。為緩解高雄用水缺口，南水局預備從屏東科技園區抽地下水送至高雄，沿途建造輸水管線，每日供水3.6萬噸。另在高屏溪沿岸開鑿28口抗旱井，每日取水7.4萬噸，屏東每天共須支援高雄11萬噸原水。

屏東科技園區南水北送先遭到居民反彈，屏東市長周佳琪會勘高屏溪，意外發現河岸竟在鑿井，昨怒批未與地方溝通。同行的縣議員陳揚說，屏東每天送11萬噸的水到高雄，不該連一場公開說明及監控數據都沒有。

屏東藍營議員黃明賢說，這不是高雄第一次搶水，前年高市府在高樹鄉開挖土堤分水引入高屏溪，引來農民不滿，當時縣府也未被知會，民進黨議員梁育慈說，南部水情緊張，各縣市水源調度計畫須公開透明，讓民眾充分了解。

周春米表示，「這種行為宛如偷襲，令人無法接受」，她立即去電水利署長賴建信，要求停工，並警告水利署，「水權核准權仍在縣府，只要危害屏東縣的供水，縣府絕對不准」。賴建信允諾前來說明，盼取得地方諒解，並保障地方用水。

南水局表示，屏東縣28口抗旱水井原預計4月前完工，每天取水約7.4萬噸水，昨天鑿井、管線工程都全面停工，管線工程7.6公里，僅完成1.5公里。

南部水情緊張，高雄市今將召開「2023南方治理平台首長會議」首次會議，市長陳其邁邀請周春米、台南市長黃偉哲、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠及澎湖縣長陳光復等人出席，水資源議題將是討論焦點。