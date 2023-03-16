中研院8農業政策8解方 專家：撇政治才能真正發展農業

中央研究院今日發布「農業政策建議書2.0」，針對台灣農業面臨的問題提出8大解方，包含訂定農業基本法、貫徹國土計畫國土計畫法精神、建置農業專家系統及大數據資料庫等，但專家認為，撇除政治考量才能讓農業回歸真正發展方式；另環團也指出，中研院要建立大數據庫，但農委會連基礎數據都無法掌握，建議書中沒有提到此解方有點可惜。

逢甲大學國際經營與貿易學系教授楊明憲指出，農業在定位上持續調整，從過去農民為主的產業走向全民，農業相關政策，政府花錢補助總是有限，最後仍要靠消費者的認同與力量來支持其發展；農業、勞動老化問題，很多工業化國家如美、英、澳、加拿大等都面臨到同樣情況，外國用資本取代勞工，如引用外勞，國內常見的澳洲打工度假，工作內容很多都是配合季節性缺工找勞動力，而台灣也可考慮鬆綁外勞政策。

針對農地破碎化，楊明憲表示，土地零碎化加上違規使用，影響農業長期發展。舉例來說，政府積極發展綠能，而光電業者為建置光電板提供高額租金租賃農地，導致農地價格上漲，認為經濟部應與農委會合作，加鹽農地使用管理，讓農地回歸農業用途，不讓工業壓迫農業，而是讓工業支持農業，包含育種、研發，如今更應著重於提高生產量。

台灣農業老化、小農化，但小農缺乏經濟規模，楊明憲說，大農以量取勝，但小農可針對特定市場，透過品質、品種、品牌來滿足相對特定的通路；小農最大改變困難點在於組織化，農民需有商業概念及配合組織規定，穩定產品數量、品質及遵守合約。

中研院建議書中提到貫徹國土計畫法精神，楊明憲表示，但這部分是由地方政府劃設，也有很多地方意見，，由於劃設後將受到高度管理、變更機率低，大家都不願意被歸為農地，部分農地過於破碎，地方政府擬挪為他用，但農地就是農地，就應回歸農業發展。

楊明憲表示，「中研院提出的八大解方幾乎沒有亮點，我自己甚至可以提十個解方」，但如何擺脫政治介入及考量是重點，其實很多問題農委會都了解且相信有擬訂相關辦法，但礙於政治考量無法讓農業回歸真正發展方式，若中研院能更強力支持並提出其辦法，少了政治考量，相信農委會將更好做事，重點在於執行面。

地球公民基金會研究專員黃子芸表示，中研院農業政策建議書提出的八個解方雖無亮點，但仍需持續觀察後續發展，農委會該如何更具體監督把關農業發展地區、是否為此有修正法令的想法或認知等都要觀察；另國土計畫中農地的劃分，農委會的農業制度也應更完善，畢竟農地發展不管是從糧食或備戰角度，都須好好掌握。

環境權保障基金會研究員許博任說，針對加強蒐集各種農業相關資訊，強化並串聯各農業科技大數據資料庫部分，確實是個可行的方式，但目前農委會連養殖、畜牧耕作量、飼養量、放養量，甚至農漁產品交易料等基礎數據都無法掌握，認為有待加強，而中研院這次沒把這問題點出，也有點可惜。