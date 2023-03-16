快訊

面臨困境怎收場？小摩分析師點「瑞信3結局」：最可能被收購

超值股東會紀念品又來了！25檔圖表一次看「這最超值」

桌球／WTT新加坡大滿貫賽 林昀儒莊智淵闖進男雙4強

中西醫合璧照護 有效降低腦中風復發與死亡率

中央社／ 台北16日電

台灣將邁入超高齡社會，腦中風患者逐年增加。衛福部中醫藥司今天發表計畫成果指出，腦中風患者接受西醫治療後，若後續進行中醫針炙等治療，復發率、死亡率等都有下降趨勢。

依據衛生福利部110年死因統計，腦血管疾病是國人第4號殺手，平均每年奪走1萬多條寶貴的性命，衛福部中醫藥司今天舉行記者會，分享中西醫合璧照護腦中風成效。

中醫藥司司長黃怡超致詞表示，國內即將邁入超高齡社會，中風等慢性病風險也將逐年提升，若能降低中風後的失能情況，就能大幅減少長照與家庭的負擔，研究顯示，中風患者同時接受中西醫照護，有效降低復發率、死亡率。

衛福部健保署於103年起推動「急性後期整合照護計畫」（PAC），中醫也在其中發揮重要角色，並於111年委託花蓮慈濟醫院及高雄長庚紀念醫院辦理「中西醫整合急性後期照護計畫」。

花蓮慈濟醫院副院長何宗融簡報指出，收案對象為急性腦血管疾病（出血性或梗塞性腦中風類型），醫療狀況穩定且限急性發作後一個月內者，收案期限為照顧3到6週為原則，具基本認知、學習能力與參與意願。

何宗融表示，截至去年12月15日，共收案26人，所有受試者均接受西醫常規治療，同時合併復健訓練，另外每週接受3次針灸治療與中藥治療；除1名個案死亡外，其餘患者的各項中風失能指標，如日常生活活動、吞嚥能力都有明顯改善。

此外，何宗融表示，普遍西醫認為腦中風後放血會導致延誤送醫時間，但經過統計發現，送醫前放過血的病人，預後情況都比較好，目前更詳細的研究花慈正進行中。

高雄長庚紀念醫院中醫部醫師劉俊廷說明，在中醫介入後，整體功能狀態（MRS）、基本日常生活功能（Barthel index）與疼痛有顯著改善，另外包括在工具性量表、感覺功能評估與運動評估也都有進步，結果顯示增加中醫治療有助於病人功能回復。

劉俊廷表示，為使病人積極接受急性後期的醫療照護，長庚並打造腦中風中西醫整合照護指引，涵蓋急性期、急性後期及居家長照服務，提升疾病照護品質。

延伸閱讀

中西醫合璧治急性腦中風 「放血」成預後關鍵

中風病患向相伴30年女友開口成功求婚 白色情人節完成浪漫婚禮

A型的人容易中風？無症狀腦中風很危險，6大原則預防

罹心房顫動，腦中風機率是常人5倍！7高風險族群注意這些症狀

相關新聞

中南部解渴有望？ 春雨要來了 下周變天時間曝光

中南部水情嚴峻，不少民眾都在期待春雨盡快到來，好為中南部解渴。對此，氣象局表示，目前確實觀察到23至28日水氣有比較增加...

4波寒流冷冬還是暖冬？鄭明典：冬季平均氣溫正常略偏暖

剛過的是冷冬還是暖冬？中央氣象局長鄭明典在臉書表示，看寒流日數，不少；但看冬季平均氣溫，大致上應該是正常略偏暖。

砸30萬住30天月子中心 樓上施工氣炸 網：明知施工還營業

一名男子在臉書社團「爆怨公社」PO文，表示因為是第一胎想讓老婆在生產後好好休息，砸了30萬入住30天的月子中心，還選了最貴的VIP房型。未料樓上卻在他們入住期間施工，讓他們吵到「快崩潰」。

「路邊罰跪高舉手」雙人背影瘋傳 鄰居解釋：其中一位是媽媽

一名網友在14日上傳一張「雙人罰跪照」，畫面中只見有兩個人跪在路邊並且高舉雙手，疑似是挨罰的情景，讓原PO不禁寫道：「建議家長可以讓孩子跪進去一點，氣歸氣，孩子的安全第一啊！」該文引起逾萬人按讚或給予其他臉書表情符號，還釣出附近居民解釋原委。

永和最貴自助餐？在地人點出消費族群：光顧的都老人居多

民眾日前在臉書社團「爆料公社」發文，表示在新北市永和區某自助餐一次夾取6道菜、3樣主食，及2碗飯，竟要價600元，業者還稱「是高級自助餐」，引發網友熱議，在地人表示，因為太貴，光顧的消費者以老人居多，但也有人認為「這些都是高價的菜，價錢合理」。

中研院8農業政策8解方 專家：撇政治才能真正發展農業

中央研究院今日發布「農業政策建議書2.0」，針對台灣農業面臨的問題提出8大解方，包含訂定農業基本法、貫徹國土計畫國土計畫...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦