躍升最賺錢公立醫院 成大醫院：非醫務結餘增加

衛生福利部中央健康保險署昨天公布110年全台各醫事服務機構財報，成大醫院整體結餘排名從109年的第14升到第4，也是公立醫院最高，院方指出，主因應與非醫務結餘增加有關。

中央健保署昨天公布資料顯示，110年整體收支結餘最多的前5名分別是林口長庚醫院、高雄長庚醫院、中國醫藥大學附設醫院、成大醫院、義大醫院，成大醫院是唯一公立醫院。

成大醫院醫務秘書許志新告訴中央社記者，公立醫院通常因負擔較多「急、重、難、罕」的醫療社會責任，醫療營運成本比私立醫院高，成大醫院整體結餘排名竄升原因多元，可能與停車場、美食廣場、研究計畫、捐贈等非醫務收入增加，以及過去幾年建置檢驗自動化設備降低成本有關。

許志新指出，全台各醫院業務都有受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，但可能因台南地區只有成大一家公立醫學中心，長期受民眾支持，業績受疫情影響程度也相對比其他醫院來得小。

根據健保署公布資料，110年非醫務結餘排名，成大醫院為第3名，僅次於林口長庚和高雄長庚。而台南另一家醫學中心奇美醫院，整體結餘排名雖未進入前10名，但醫務結餘金額排在第10名，成大醫院則未進入前10名。

奇美醫院透過新聞稿指出，奇美的非醫務收入占營收比例向來不高，年度營收雖仍受疫情影響，但與其他產業相較還是低一些，結算後特別發放防疫獎勵金給全體員工，同時編列新台幣1000萬元預算，組成工作小組至各社福單位據點進行關懷，建立良善醫療模式。