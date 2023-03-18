健檢不知道從何開始？盤點網友熱議TOP8健檢項目排行



【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「健檢項目」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大健檢項目排行。

新冠疫情爆發後，民眾更加關注自身健康，希望面對疾病能提早發現治療或預防，因此定期安排健康檢查是相當重要的。然而健檢的項目包山包海，從基本的醫師問診，到精密的儀器檢查，每個項目都是針對不同的疾病做篩檢。究竟哪些項目是健檢時最多人選擇、最常見的呢？

基本「血液檢查」可看出多指標 網推「超音波」安全方便又快速

熱門健檢項目TOP8 網路聲量排行 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1. 血液檢查

觀察近三個月內網友針對「健檢項目」的相關話題討論，可以發現因為血液檢查可以檢測的數據很多，例如基本的血糖、血脂、過敏原等，都能夠透過「血液檢查」做檢測，故被視為是健康檢查項目中的基本盤，即有網友分享個人健檢經驗，表示「自己每次健檢都會抽血檢查」。

NO2. 超音波

而針對「超音波」檢查，社群討論區中便有不少女性網友會分享自己產檢，或是乳房以及子宮超音波的經驗，除此之外，心臟、肺部等器官也能透過超音波篩檢出相關疾病，網友在討論心肌梗塞相關話題時，也留言提醒可以「去安排體檢，做做心臟超音波」，是健檢項目中方便快速的一種檢查方式。

NO3. 內視鏡

由於一般「內視鏡」檢查過程中，較容易造成不適感，令不少民眾聞之色變的同時亦受到社群網友熱議，即有民眾直呼「看到別人做全身健康檢查，做大腸鏡和照胃鏡要麻醉我就好害怕」、「出來全身軟趴趴疼痛」，但是儘管檢查過程讓部分民眾畏懼，網友仍建議「乖乖的定期大腸鏡檢就對了，尤其是飲食或生活不正常的人」，加上現代醫療技術日漸純熟，也有網友建議可經醫師評估後，選擇「無痛內視鏡」的方式進行檢測。

NO4. 電腦斷層

電腦斷層檢查主要是利用X光射線取得影像訊號，並結合電腦運算處理來取得各種不同角度的切面影像，讓人體組織、氣官能以斷面顯示，尤其肺部電腦斷層更是受到社群討論區的高度關注，由於國人罹患肺癌比例略高，便有專業醫療人員指出「肺部電腦斷層，是早期肺癌篩檢的利器，可提高肺癌偵測率」。

NO5. X光攝影

而「X光攝影」對許多民眾來說並不陌生，不少網友便分享個人檢查經驗，如表示自己曾不明原因的胃痛，「去急診立刻照X光」，或提到自己「公司體檢才剛照過胸腔X光」，表示新生或新人報到，以及當兵的體檢報告，都包含此檢查項目，應用範圍相當廣，例如乳房檢查、胸腔、肺部等等。

NO6. 糞便檢查

糞便檢查可以有效發現或預防大腸癌、直腸癌等腸胃道問題，加上因為國人大腸癌發生率極高，有許多網友就分享「去年健康檢查有糞便潛血，後來去照大腸鏡拍到4公分大的腫瘤，沒健檢真的不會發現」、「糞便潛血檢查應該不怕麻煩的定期篩檢」，強調定期檢查很重要。

健康檢查項目包羅萬象，目的就是為了即早發現、治療。正確的了解自己的身體狀況，依據個人健康需求選擇最適合自己的檢查項目的同時，也別忘了要經專業人員協助評估，才能讓健檢結果發揮最大功效！





《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「健康檢查」相關討論則數。

觀測期間：2022/12/01~2023/02/28，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、地點評論、新聞、部落格（排除抽獎文）

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