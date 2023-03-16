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婦人罹硬皮症肺功能猛掉 台中榮總整合照護讓她重新能爬山

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中榮總間質性肺病整合照護中心主任傅彬貴說，民眾有超過持續8周以上的乾咳、喘促或呼吸不順、倦怠等症狀，可以前往台中榮總間質肺病特別門診求助。圖／台中榮總提供
台中榮總間質性肺病整合照護中心主任傅彬貴說，民眾有超過持續8周以上的乾咳、喘促或呼吸不順、倦怠等症狀，可以前往台中榮總間質肺病特別門診求助。圖／台中榮總提供

一位婦人罹有硬皮症，一開始喘以為只是感冒，但幾個月後變得更喘，經肺部電腦斷層掃描及肺功能檢查，確定婦人因罹患硬皮症引發肺纖維化，肺功能從4年前的82%掉到僅剩52%，屬漸進性肺纖維化。醫院除了施以抗肺纖維化藥物，也治療硬皮症所引起的全身性發炎，並搭配復健科與心臟科，積極運動與心肺復健治療，今年一月肺功能已經回到72%，還可以爬山運動，讓婦人高興不已。

台中榮總間質性肺病整合照護中心主任傅彬貴說，間質性肺炎是指肺泡間的結締組織發生病變的統稱，是一種肺部發炎疾病，是近年受重視程度僅次於肺腺癌的肺部疾病，若未及時治療，肺將進展至「菜瓜布肺」或「肺纖維化」。

他說，間質性肺病高死亡率、需要多專科共同照護，很多患者在初期可能只是出現乾咳、有點呼吸急促等症狀，由於與感冒或氣喘病很類似，不容易被早期發現，因此延誤了治療先機。到了中期，會明顯消瘦、食慾不振、呼吸困難。而漸進性肺纖維化屬於間質性肺病當中較為棘手的一種，病人最終會進展至呼吸衰竭，甚至死亡。

傅彬貴說，為提升肺纖維化疾病的醫療照護，台中榮總前年成立全國首間「間質性肺病整合照護中心」，發展以病人為中心的多專科服務，包括早期診斷篩檢、照護流程客製化、心肺共病評估標準化、血清生物標記開發、國際臨床試驗導入、發展幹細胞與再生醫療，以及肺移植照護治療等，並集合胸腔、免疫風濕、心臟、復健科等多團隊醫師共同照護病人。

迄今，已有300多位病友接受照護與服務，包括完善的個案管理與追蹤、病友會提供交流與互動、經醫師評估後申請健保抗肺纖維化藥物治療以及肺部移植評估等。

另外，台中榮總間質肺病照護團隊也加入國際肺纖維化新藥臨床試驗，目前有兩個第三期新藥臨床試驗正在進行中。除此之外，運用細胞治療與再生醫學進行肺纖維化治療的臨床試驗，目前也是國際趨勢。

傅彬貴呼籲，民眾有超過持續8周以上的乾咳、喘促或呼吸不順、倦怠等症狀，可以前往台中榮總間質肺病特別門診求助，避免延誤病情。

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