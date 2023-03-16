台東醫療院所室內外全面禁菸 違者最高可罰1萬元
台東縣政府今天再次強調，醫療院所室內、室外全面禁菸，違者最高可罰新台幣1萬元。
台東縣政府衛生局保健科長林郁文今天告訴中央社記者，近日前往台東縣內各醫療院所執行稽查取締，查到違法吸菸行為人達4件，並依菸害防制法處以2000元以上1萬元以下罰鍰。
她說，菸害防制法規範醫療院所室內外為全面禁菸場所，台東縣各醫療院所也積極配合禁菸政策，但民眾於醫療院所戶外吸菸情形時有所見，醫療院所人員勸導吸菸者熄菸常遇不合作或言語挑釁等對待，衛生局已加強各醫療院所菸害防制法執法稽查取締，違者最高可依法處1萬元罰款，請癮君子能夠遵守。
林郁文表示，所謂醫療院所室內外全面禁菸，泛指整個醫療院所院區，像停車場、中庭、戶外花園等都包括在內，簡單講，只要是屬於醫療機構產權範圍，都應全面禁菸。
台東縣衛生局長孫國平表示，醫療院所是治療疾病、促進健康的場所，民眾應該要協助維護醫院環境的清潔與舒適，不應無視於他人的健康，衛生局將持續稽查輔導，協助醫療院所推動無菸環境。
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