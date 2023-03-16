兒童先天性心臟病初期不明顯 錯失黃金治療期恐致遺憾

兒童心臟疾病初期症狀不明顯，奇美醫學中心兒科部指出，相關篩檢不普及，偏鄉兒童心臟專科醫療明顯不足，許多心臟問題孩童無法及時檢測，錯失黃金治療期將出現病變。主治醫師陳俊宇指出，先天性心臟病盛行率約千分之13，傳導障礙約千分之7.5，不在少數，及早介入治療才可避免嚴重後果。

國民健康署最新調查顯示，7至15歲學童曾被醫師診斷有心臟病比例為1.2%，相當7千多位孩童有心臟問題需要照護。然而兒童心臟病篩檢不普及，偏鄉專科醫療更不足，許多兒童心臟問題無法及時檢測出來。

台南市兒科醫師總數293人，平均每位醫師服務兒童人數高達943人，加上大台南地區幅員遼闊，偏鄉學童的醫療資源相對稀少。過去心臟病篩檢結果顯示，先天性心臟病盛行率為千分之3.63至4.44，心電圖異常為千分之7.1至12.85，更有研究指出有92%的心電圖異常是在學童心臟病篩檢時才知道的，可見心臟病篩檢重要性。

陳俊宇表示，奇美到三慈國小、佳興國小為159名學童心臟義診，進行心音聽診、心電圖、及心臟超音波檢查牙齒衛教及川崎症衛教。若有心臟病史、家族有猝死病史、或是本身有胸痛、胸口壓迫感、心悸、暈厥、呼吸急促、運動耐受不良等心臟症狀，符合高風險條件者就幫學童檢查。並對心臟異常個案提供接續治療計畫建議，若發現心臟有破洞，也建議實行心房中膈缺損(ASD)封堵術、或心室中膈缺損(VSD)封堵術。