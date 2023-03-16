快訊

經典賽／張育成登大聯盟官網 紅襪教頭：他強壯了許多

陸委會宣布3月25日起開放小三通中轉 國人、陸配皆可搭

李全教挨轟黑金退出了 國民黨選策會增聘謝龍介、蘇清泉

兒童先天性心臟病初期不明顯 錯失黃金治療期恐致遺憾

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
兒童先天性心臟病初期不明顯，錯失黃金治療期恐致遺憾。圖／院方提供
兒童先天性心臟病初期不明顯，錯失黃金治療期恐致遺憾。圖／院方提供

兒童心臟疾病初期症狀不明顯，奇美醫學中心兒科部指出，相關篩檢不普及，偏鄉兒童心臟專科醫療明顯不足，許多心臟問題孩童無法及時檢測，錯失黃金治療期將出現病變。主治醫師陳俊宇指出，先天性心臟病盛行率約千分之13，傳導障礙約千分之7.5，不在少數，及早介入治療才可避免嚴重後果。

國民健康署最新調查顯示，7至15歲學童曾被醫師診斷有心臟病比例為1.2%，相當7千多位孩童有心臟問題需要照護。然而兒童心臟病篩檢不普及，偏鄉專科醫療更不足，許多兒童心臟問題無法及時檢測出來。

台南市兒科醫師總數293人，平均每位醫師服務兒童人數高達943人，加上大台南地區幅員遼闊，偏鄉學童的醫療資源相對稀少。過去心臟病篩檢結果顯示，先天性心臟病盛行率為千分之3.63至4.44，心電圖異常為千分之7.1至12.85，更有研究指出有92%的心電圖異常是在學童心臟病篩檢時才知道的，可見心臟病篩檢重要性。

陳俊宇表示，奇美到三慈國小、佳興國小為159名學童心臟義診，進行心音聽診、心電圖、及心臟超音波檢查牙齒衛教及川崎症衛教。若有心臟病史、家族有猝死病史、或是本身有胸痛、胸口壓迫感、心悸、暈厥、呼吸急促、運動耐受不良等心臟症狀，符合高風險條件者就幫學童檢查。並對心臟異常個案提供接續治療計畫建議，若發現心臟有破洞，也建議實行心房中膈缺損(ASD)封堵術、或心室中膈缺損(VSD)封堵術。

陳俊宇表示，這次心臟篩檢異常6人、比例3.7%，心臟疾病大多屬卵圓孔未閉合、二尖瓣輕微脫垂等症狀。但仍有心房中膈缺損(ASD)、心室中隔缺損(VSD)、沃爾夫-巴金森-懷特氏(WPW)症候群等嚴重心臟病風險。若潛在病童協助就醫，便可避免出現心臟衰竭症狀甚至猝死，期待推廣更多醫療院所加入一同守護學童心臟健康。

兒童先天性心臟病初期不明顯，錯失黃金治療期恐致遺憾。圖／院方提供
兒童先天性心臟病初期不明顯，錯失黃金治療期恐致遺憾。圖／院方提供
兒童先天性心臟病初期不明顯，錯失黃金治療期恐致遺憾。圖／院方提供
兒童先天性心臟病初期不明顯，錯失黃金治療期恐致遺憾。圖／院方提供
兒童先天性心臟病初期不明顯，錯失黃金治療期恐致遺憾。圖／院方提供
兒童先天性心臟病初期不明顯，錯失黃金治療期恐致遺憾。圖／院方提供
兒童先天性心臟病初期不明顯，錯失黃金治療期恐致遺憾。圖／院方提供
兒童先天性心臟病初期不明顯，錯失黃金治療期恐致遺憾。圖／院方提供
兒童先天性心臟病初期不明顯，錯失黃金治療期恐致遺憾。圖／院方提供
兒童先天性心臟病初期不明顯，錯失黃金治療期恐致遺憾。圖／院方提供
兒童先天性心臟病初期不明顯，錯失黃金治療期恐致遺憾。圖／院方提供
兒童先天性心臟病初期不明顯，錯失黃金治療期恐致遺憾。圖／院方提供

延伸閱讀

載脂蛋白B比壞膽固醇更精準 哪些人建議測此心臟病風險指標？

陳亞蘭心律不整爆裝心臟追蹤器 最新病況曝光

威尼斯「拉古納藝術獎」 台藝術家大放異彩

離心臟不到1公分！浪汪被箭「從脖子射穿胸口」 跟死神搶命網心疼：會有報應

相關新聞

中南部解渴有望？ 春雨要來了 下周變天時間曝光

中南部水情嚴峻，不少民眾都在期待春雨盡快到來，好為中南部解渴。對此，氣象局表示，目前確實觀察到23至28日水氣有比較增加...

4波寒流冷冬還是暖冬？鄭明典：冬季平均氣溫正常略偏暖

剛過的是冷冬還是暖冬？中央氣象局長鄭明典在臉書表示，看寒流日數，不少；但看冬季平均氣溫，大致上應該是正常略偏暖。

砸30萬住30天月子中心 樓上施工氣炸 網：明知施工還營業

一名男子在臉書社團「爆怨公社」PO文，表示因為是第一胎想讓老婆在生產後好好休息，砸了30萬入住30天的月子中心，還選了最貴的VIP房型。未料樓上卻在他們入住期間施工，讓他們吵到「快崩潰」。

「路邊罰跪高舉手」雙人背影瘋傳 鄰居解釋：其中一位是媽媽

一名網友在14日上傳一張「雙人罰跪照」，畫面中只見有兩個人跪在路邊並且高舉雙手，疑似是挨罰的情景，讓原PO不禁寫道：「建議家長可以讓孩子跪進去一點，氣歸氣，孩子的安全第一啊！」該文引起逾萬人按讚或給予其他臉書表情符號，還釣出附近居民解釋原委。

永和最貴自助餐？在地人點出消費族群：光顧的都老人居多

民眾日前在臉書社團「爆料公社」發文，表示在新北市永和區某自助餐一次夾取6道菜、3樣主食，及2碗飯，竟要價600元，業者還稱「是高級自助餐」，引發網友熱議，在地人表示，因為太貴，光顧的消費者以老人居多，但也有人認為「這些都是高價的菜，價錢合理」。

兒童先天性心臟病初期不明顯 錯失黃金治療期恐致遺憾

兒童心臟疾病初期症狀不明顯，奇美醫學中心兒科部指出，相關篩檢不普及，偏鄉兒童心臟專科醫療明顯不足，許多心臟問題孩童無法及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦