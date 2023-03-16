快訊

經典賽／張育成登大聯盟官網 紅襪教頭：他強壯了許多

陸委會宣布3月25日起開放小三通中轉 國人、陸配皆可搭

李全教挨轟黑金退出了 國民黨選策會增聘謝龍介、蘇清泉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

+1元送晚餐！墾丁統一渡假村限時優惠 加碼全包式體驗

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
墾丁統一渡假村充滿南島風情。圖／統一渡假村提供
墾丁統一渡假村充滿南島風情。圖／統一渡假村提供

墾丁統一渡假村於4/5至6/21推出「+1元送晚餐」優惠，入住海洋主題雙人房4,680元起，加1元就送南島風情美饌，包括有「情人眼淚」美名的雨來菇大蝦蒸蛋、烤時魚，以及知名港口茶製成的饅頭佐青龍醬等充滿墾丁特色的餐點。

此外，墾丁統一渡假村主打「一站式的全包體驗」，區內可免費參加水陸冒險及秘境生態漫遊，享受食宿玩通包的旅行。飯店內可大玩闖關遊戲、體驗SUP立式划槳、大型嘟嘟滑水道及游泳池，還有飛天滑索、電流急急棒等設施，也可踏出園區走訪在地秘境，像是鵝鑾鼻燈塔欣賞夜晚的迷人星空、砂島貝殼砂展示館，或前往被譽為墾丁超秘境的龍坑，園區皆為珊瑚礁地形，有著豐富的海岸植物與鳥類、爬蟲類等。

相關資訊可查官網：https://www.uni-resort.com.tw，或電洽：08-885-1088、02-2356-3698。

渡假村內的旋轉嘟嘟滑水道。圖／統一渡假村提供
渡假村內的旋轉嘟嘟滑水道。圖／統一渡假村提供
墾丁統一渡假村內設有SUP親子體驗。圖／統一渡假村提供
墾丁統一渡假村內設有SUP親子體驗。圖／統一渡假村提供

延伸閱讀

限時優惠免猶豫！三星旗艦手機直降近9千元 Pixel打61折、蘋果也省3510元

「生魚片」上桌是熟的！成功高中畢旅菜色學生傻眼 校方澄清了

畢旅插曲多！ 北市明星高中再爆要餐廳生魚片煮熟上桌

影／七旬翁墾丁青蛙石海濱步道失足摔落2米高 頭部重擊礁石命危

相關新聞

中南部解渴有望？ 春雨要來了 下周變天時間曝光

中南部水情嚴峻，不少民眾都在期待春雨盡快到來，好為中南部解渴。對此，氣象局表示，目前確實觀察到23至28日水氣有比較增加...

4波寒流冷冬還是暖冬？鄭明典：冬季平均氣溫正常略偏暖

剛過的是冷冬還是暖冬？中央氣象局長鄭明典在臉書表示，看寒流日數，不少；但看冬季平均氣溫，大致上應該是正常略偏暖。

砸30萬住30天月子中心 樓上施工氣炸 網：明知施工還營業

一名男子在臉書社團「爆怨公社」PO文，表示因為是第一胎想讓老婆在生產後好好休息，砸了30萬入住30天的月子中心，還選了最貴的VIP房型。未料樓上卻在他們入住期間施工，讓他們吵到「快崩潰」。

「路邊罰跪高舉手」雙人背影瘋傳 鄰居解釋：其中一位是媽媽

一名網友在14日上傳一張「雙人罰跪照」，畫面中只見有兩個人跪在路邊並且高舉雙手，疑似是挨罰的情景，讓原PO不禁寫道：「建議家長可以讓孩子跪進去一點，氣歸氣，孩子的安全第一啊！」該文引起逾萬人按讚或給予其他臉書表情符號，還釣出附近居民解釋原委。

永和最貴自助餐？在地人點出消費族群：光顧的都老人居多

民眾日前在臉書社團「爆料公社」發文，表示在新北市永和區某自助餐一次夾取6道菜、3樣主食，及2碗飯，竟要價600元，業者還稱「是高級自助餐」，引發網友熱議，在地人表示，因為太貴，光顧的消費者以老人居多，但也有人認為「這些都是高價的菜，價錢合理」。

兒童先天性心臟病初期不明顯 錯失黃金治療期恐致遺憾

兒童心臟疾病初期症狀不明顯，奇美醫學中心兒科部指出，相關篩檢不普及，偏鄉兒童心臟專科醫療明顯不足，許多心臟問題孩童無法及...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦