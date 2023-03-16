+1元送晚餐！墾丁統一渡假村限時優惠 加碼全包式體驗

墾丁統一渡假村於4/5至6/21推出「+1元送晚餐」優惠，入住海洋主題雙人房4,680元起，加1元就送南島風情美饌，包括有「情人眼淚」美名的雨來菇大蝦蒸蛋、烤時魚，以及知名港口茶製成的饅頭佐青龍醬等充滿墾丁特色的餐點。

此外，墾丁統一渡假村主打「一站式的全包體驗」，區內可免費參加水陸冒險及秘境生態漫遊，享受食宿玩通包的旅行。飯店內可大玩闖關遊戲、體驗SUP立式划槳、大型嘟嘟滑水道及游泳池，還有飛天滑索、電流急急棒等設施，也可踏出園區走訪在地秘境，像是鵝鑾鼻燈塔欣賞夜晚的迷人星空、砂島貝殼砂展示館，或前往被譽為墾丁超秘境的龍坑，園區皆為珊瑚礁地形，有著豐富的海岸植物與鳥類、爬蟲類等。