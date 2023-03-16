坐骨神經痛免驚？新營醫院發表介入性治療迅速減輕疼痛

衛福部新營醫院神經外科今天舉辦「坐骨神經痛治療成功案例」說明會，病患治療後當晚疼痛即明顯改善，可輕鬆平躺入睡、跛行症狀大幅改善，兩周後停用口服藥，經過半年追蹤，突出的椎間盤已吸收縮小。院方提供腰椎椎間盤「階梯式治療」方案，可針對不同階段病程給予精準治療。

新營醫院神經外科陳國泰醫師說明最新案例：32歲男性右側坐骨神經痛半個多月，天天跑診所打止痛針、服用止痛藥無法改善，行走困難、甚至痛到無法入睡、掛急診檢查診斷椎間盤突出，疼痛分數高達8/10。採用介入性治療、椎間孔硬脊膜上注射，當日即返家、當晚疼痛就明顯減輕，可輕鬆平躺入睡、跛行症狀大幅改善。約兩周後停用口服藥，經過半年後追蹤檢查，突出椎間盤也已吸收縮小。

陳國泰說，坐骨神經痛可能因椎間盤突出、脊椎關節炎引起神經刺激或腫脹、深臀肌或梨狀肌發炎、脊椎狹窄症或脊椎滑脫症、感染或腫瘤而產生。當坐骨神經（腰椎神經）受壓迫時，會引起下背痛、疼痛牽引至屁股、腿、或腳底、針刺或燒灼感延伸到整條腿等症狀，嚴重者走路會軟腳或合併大腳趾無力，無法上翹及腳麻致行動受限，間歇性跛行。

第一線處理通常保守方式如藥物、復健、物理治療等，部份病患擔心開刀風險會找如整脊、傳統醫學中藥、針灸甚至民俗療法其他方式。研究顯示，70到80%椎間盤突出的坐骨神經痛，3個月保守治療症狀可以逐漸緩解。嚴重疼痛若藥物等3個月無法緩解，或合併有明顯下肢無力、排尿困難等情況，則多以外科神經阻斷術來快速緩解疼痛。

陳國泰表示，神經阻斷術這樣的介入性治療，是利用局部麻醉藥物搭配類固醇，針對疼痛相關神經阻斷，也可同時減緩局部發炎與神經腫脹，用於急性疼痛緩解與疼痛來源輔助診斷。經椎間孔或椎板間硬脊膜上注射或脊椎小關節注射為常用方法，有相關訓練及經驗的醫師操作，神經損傷、感染與出血等風險很低。