還在猶豫畢旅該不該去嗎？網揭關鍵考量點是這個！

【文·Social Lab社群實驗室】《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「畢旅」相關話題的網路聲量，帶您了解帶您了解網友對「畢旅不去會後悔嗎」的正反意見有哪些。

畢業旅行是許多人在求學階段會遇到的大型活動，它意味著自己的人生即將航向新的階段。你是否還記得當年與同儕的畢旅去了哪裡，又有哪些至今仍無法忘懷的回憶?有人因為畢旅與同儕感情更好，造就一輩子的友情；但也有人因此友情決裂，看透了朋友的真面目。

沒去畢旅會錯過「一生一次的回憶」 去了反而「發現跟朋友價值觀不合」 畢旅不去會後悔嗎？網友正反面討論焦點。 Social Lab社群實驗室/製圖 觀察近三個月內網友針對「畢旅」相關話題的討論，可以發現認為不去畢旅會後悔的網友多數認為畢旅可以「製造一生一次的回憶」，畢竟畢旅在求學中的每個階段都只會有一次，錯過了就不再重來，有網友提到「不管跟同學怎麼樣，我認為這是一輩子只有一次的事我會想參與 」、「畢業旅行賣的不是旅行，是回憶呀！」，比起錯過了再後悔，珍惜並把握當下十分重要。

也有許多網友認為去畢旅可以「增進同儕友誼」，同學之間在學校相處難免有磨擦或不悅，畢旅提供同學一個走到戶外的機會，利用團體旅遊的氛圍使同儕友誼升溫，有民眾支持地表示「去吧！畢旅氣氛輕鬆，也許是改變人際關係或相處模式的機會」，也有人提到「在這過程更能加深師生與同儕之間的友誼。」

另外，覺得不去畢旅也不會後悔的網友則表示「畢旅CP值太低」，提出多數畢旅的行程太單調且空洞，像是「行程都在坐車，所以覺得沒價值吧」；同時，也有網友覺得「畢旅活動CP 值太低，自由度低，人多意見與變數都很多」，表示畢旅自由度太低，可能會玩的綁手綁腳，讓畢旅的CP值無法提高。

有句話說「旅遊可以看清一個人的性格」，例如有網友表示「出去玩就是可以看清一個人的時候，不管是朋友還是男友，很多人出去玩一定會吵架」；也有網友分享自己去完畢旅才發現「每個人對旅行安排的價值觀都不同」，因為出外旅遊除了必須外宿，還要學習與他人協調想去的景點。因此雙方若過於堅持己見，常常落得兩敗俱傷的下場。

看完正反兩派的觀點，你覺得不去畢旅會不會後悔呢？畢旅雖然是人生中一個重要的回憶之一，但參不參加還是操之在自己手中，必須依據自身的經濟狀況、參與意願而定，不需要因同儕壓力而盲目跟隨，跟著你的心走，才是最佳解答。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「畢業旅行」相關討論則數。觀測期間：2022/12/08~2023/03/08，共三個月觀測來源：討論區、社群網站、問答網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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