

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「齒科煩惱」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的齒科煩惱有哪些。

隨著疫情逐漸趨緩，政府也漸漸鬆綁防疫管制措施，「無罩時代」中，難遮住的就是民眾的「齒科問題」，而除了牙齒不整齊、黃牙外，齲齒、智齒等也是網友們熱議的齒科煩惱，除了有可能會影響美觀，進食時所帶來的不便與不適感更是要人命。

「牙齒不整齊」成網友齒科煩惱第一名 「齲齒」矯治價格差距引熱議

摘下口罩後沒自信露出微笑？網友盤點5大齒科煩惱 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1. 牙齒不整齊

觀察近三個月內網友針對「齒科煩惱」的相關話題討論，可以發現「牙齒不整齊」是網友討論度最高的煩惱。便有民眾於討論區發文感嘆自己牙齒咬合不正，以致於被說「嘴凸像青蛙」而感到困擾，希望尋求網友建議，請益自己的牙齒是否需要矯正，吸引熱心網友留言表示支持，回覆「矯正唯一會後悔的事只有沒早點矯正」。

NO2. 齲齒

蛀牙問題是多數人一生之中會遇到的困擾，尤其幼童口腔衛生觀念成為不少父母熱議的話題，多數網友是擔心自己的小孩有齲齒問題，紛紛詢問蛀牙處理的報價，另也衍生出蛀牙矯治價差存在不小差距的討論，像是「牙醫為什麼報價差那麼多？」這類的疑問，認為蛀牙矯治的價差存在不小差距。

NO3. 智齒

智齒也是網友在齒科方面的煩惱之一，甚至被封為人類最沒用的肉體進化，一般人通常在16至25歲間萌出，但也有人終生不長。多數網友對「智齒」的討論是智齒痛起來要人命，若要拔智齒又讓人更加絕望， 因此對於拔智齒「技術好」、「有耐心」的牙醫診所推薦，也受到社群討論區網友的高度關注。

NO4. 牙齒發黃

許多人認為牙齒變黃的原因主要來自茶葉、咖啡等含有咖啡因的飲品攝取，其中便有不少網友都推薦使用電動牙刷或美白牙膏即可改善這樣的焦慮，若想追求潔白的微笑曲線才需近一步使用貼片或美白療程。

NO5. 敏感性牙齒

對愛吃冰的民眾說，敏感性牙齒是極大的齒科煩惱，社群討論區中就有敏感性牙齒的網友分享個人經驗，並玩笑表示自己「頂著牙齒痠痛也要留著淚吃」，引來不少熱心網友留言，推薦有助於解決敏感性牙齒的牙膏，與改善牙齦出血的方式。

你也有齒科煩惱嗎？其實會產生這些憂慮多半是因為對齒科本身的症狀不了解，只要多多認識這些煩惱的成因與狀況，並尋求正確且適當的解決方式，你也能排除這些煩惱與焦慮，對他人展現自信的微笑。



《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》



調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「齒科煩惱」相關討論則數。

觀測期間：2022/12/01~2023/02/28，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

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