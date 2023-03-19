快訊

郭書瑤朝聖BLACKPINK視線被擋 請對方坐下遭嗆「X小」

企鵝大軍雪地趕路 2小黑影掉頭「切西瓜」脫隊逆行！網笑：書包忘記拿？

「兒時」網咖1小時多少錢？釣出一大批苦主：以前有錢人未免太多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

摘下口罩後沒自信露出微笑？網友盤點5大齒科煩惱

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
摘下口罩後沒自信露出微笑？網友盤點5大齒科煩惱 圖片來源/Unsplash
摘下口罩後沒自信露出微笑？網友盤點5大齒科煩惱 圖片來源/Unsplash


【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內「齒科煩惱」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的齒科煩惱有哪些。

隨著疫情逐漸趨緩，政府也漸漸鬆綁防疫管制措施，「無罩時代」中，難遮住的就是民眾的「齒科問題」，而除了牙齒不整齊、黃牙外，齲齒、智齒等也是網友們熱議的齒科煩惱，除了有可能會影響美觀，進食時所帶來的不便與不適感更是要人命。

「牙齒不整齊」成網友齒科煩惱第一名 「齲齒」矯治價格差距引熱議

摘下口罩後沒自信露出微笑？網友盤點5大齒科煩惱 Social Lab社群實驗室/製圖
摘下口罩後沒自信露出微笑？網友盤點5大齒科煩惱 Social Lab社群實驗室/製圖

NO1. 牙齒不整齊

觀察近三個月內網友針對「齒科煩惱」的相關話題討論，可以發現「牙齒不整齊」是網友討論度最高的煩惱。便有民眾於討論區發文感嘆自己牙齒咬合不正，以致於被說「嘴凸像青蛙」而感到困擾，希望尋求網友建議，請益自己的牙齒是否需要矯正，吸引熱心網友留言表示支持，回覆「矯正唯一會後悔的事只有沒早點矯正」。

NO2. 齲齒

蛀牙問題是多數人一生之中會遇到的困擾，尤其幼童口腔衛生觀念成為不少父母熱議的話題，多數網友是擔心自己的小孩有齲齒問題，紛紛詢問蛀牙處理的報價，另也衍生出蛀牙矯治價差存在不小差距的討論，像是「牙醫為什麼報價差那麼多？」這類的疑問，認為蛀牙矯治的價差存在不小差距。

NO3. 智齒

智齒也是網友在齒科方面的煩惱之一，甚至被封為人類最沒用的肉體進化，一般人通常在16至25歲間萌出，但也有人終生不長。多數網友對「智齒」的討論是智齒痛起來要人命，若要拔智齒又讓人更加絕望， 因此對於拔智齒「技術好」、「有耐心」的牙醫診所推薦，也受到社群討論區網友的高度關注。

NO4. 牙齒發黃

許多人認為牙齒變黃的原因主要來自茶葉、咖啡等含有咖啡因的飲品攝取，其中便有不少網友都推薦使用電動牙刷或美白牙膏即可改善這樣的焦慮，若想追求潔白的微笑曲線才需近一步使用貼片或美白療程。

NO5. 敏感性牙齒

對愛吃冰的民眾說，敏感性牙齒是極大的齒科煩惱，社群討論區中就有敏感性牙齒的網友分享個人經驗，並玩笑表示自己「頂著牙齒痠痛也要留著淚吃」，引來不少熱心網友留言，推薦有助於解決敏感性牙齒的牙膏，與改善牙齦出血的方式。

你也有齒科煩惱嗎？其實會產生這些憂慮多半是因為對齒科本身的症狀不了解，只要多多認識這些煩惱的成因與狀況，並尋求正確且適當的解決方式，你也能排除這些煩惱與焦慮，對他人展現自信的微笑。

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：

本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「齒科煩惱」相關討論則數。

觀測期間：2022/12/01~2023/02/28，共三個月。

觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）

快使用全台最全面的網路聲量工具——OpView社群口碑資料庫，帶您輕鬆用大數據看時事，了解民意風向、網友喜好！

【熱門時事難掌握？超夯話題都在Social Lab社群實驗室】

花10秒鐘訂閱OpView電子報，從此話題、趨勢不漏接！


Social Scan 社群話題週報》：提供最新的熱門排行榜及熱門話題調查局，話題時事一把罩。

Social Watch 洞察報告》：每月兩期，內含深度產業分析、議題拆解等精彩內容等你來挖掘。

想看更多排名主題？快快許願告訴我們吧

提供題目► marketing@eland.com.tw

牙齒 蛀牙

延伸閱讀

影／搭電車被男高生數落外貌「脫口罩變醜女」 女網紅超不爽

百萬富豪要求同航班女子「脫口罩就給妳300萬」 網友罵翻

南韓口罩令再鬆綁！20日起搭大眾運輸免戴 「這些場所」仍需要

大陸宣布防疫新政策 各級學校不再強制要求配戴口罩

相關新聞

長達3年的反聖嬰結束 氣象局：3月下旬有較高降雨機率

中央氣象局臉書粉專「報氣候 - 中央氣象局」表示，反聖嬰事件已結束，熱帶海氣特徵已逐漸回復正常狀態。

回暖轉晴 彭啟明：南部未見可解渴 雨勢「到月底仍不樂觀」

天氣風險管理公司總經理彭啟明今天表示，未來幾天天氣將回暖轉晴，氣溫稍熱，非常適合外出活動，好好珍惜好天氣；下周末開始將有...

北部零星飄雨明起逐日回暖 吳德榮：下周末鋒面雨帶觸台

今天仍受微弱東北季風影響，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」最新專欄表示，北海岸、大台北東側...

BLACKPINK演唱會北返潮 高鐵今宣布再加開1班次北上全車自由座

南韓知名女團BLACKPINK昨天和今天在高雄世運主場館舉行「BORN PINK」世界巡迴演唱會，數萬名粉絲湧入高雄。今...

別開車！韓女團BLACKPINK演唱會世運大道交通管制 搭這個最聰明

韓國知名女團BLACKPINK今明兩天在高雄世運主場館舉行演唱會，掀起樂迷搶票秒殺作戰，交通局表示，世運大道自上午8時至...

服務旅客北返 高鐵今晚加開全車自由座列車沿途停8站

加強服務旅客北返需求，台灣高鐵表示，今晚10時35分自左營站加開1班次北上全車自由座列車，沿途共停靠8站，抵達南港站時間...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦