新冠後下一疾病挑戰是禽流感？ 莊人祥：一直都有監測

新冠肺炎疫情趨緩，但澳洲雪梨大學與上海復旦大學合作的研究結果指出，新冠疫情大流行後，下一場影響人類健康的流行病可能會是禽流感病毒。疾管署長莊人祥表示，國內時刻針對國外疫情監測，也有針對禽場工作人員建立與衛生局、防檢局的合作模式，只要有疫情爆發，會對工作人員造冊和健康監測。

莊人祥表示，SARS後，疾管署就針對下波流行的疾病做準備，2003年H5N1在亞洲造成人類感染病例後一直都有監測，2009年流行H1N1大流行後，也針對流感抗病毒藥物儲備量能，平常加強提升流感疫苗接種，2013年H7N9在中國大陸流行，台灣也迅速抓到第一個境外移入病例。

疾管署時刻針對國外疫情監測，最近台灣也有H5N1禽場禽流感，因此針對禽場工作人員，建立跟衛生局、防檢局的合作模式，只要有疫情爆發就會對工作人員造冊跟健康監測，也有提供禽場人員每年公費流感疫苗接種，降低禽流感傳染突變，造成人傳人流行。流感在人的部分為新型A型流感，目前流感病毒藥物約為人口的10%至15%；如果大流行時也有抗病毒藥物。

另疾管署日前公布國內新增2例腸病毒71型輕症確定病例，擔心新冠肺炎各項防疫措施鬆綁後，加上進入3至6月腸病毒流行期，疫情恐捲土重來。

莊人祥表示，腸病毒71型是容易發生重症的型別，雖然目前沒有疫苗和抗病毒藥物，但國內在流行期就會做整備，教導幼兒園、小學學童勤洗手，新冠期間也知道戴口罩可有效降低疫情。

針對出現71型病例的地區，除了停課措施外，也會持續宣導如果個案有疑似警示症狀，家長跟就診醫師要立刻送病童到大醫院就醫，以降低國內流行。