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中正大學教授張國恩開發快篩生物感測器 15分迅獲結果

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導
中正大學機械工程系教授張國恩（左）帶領印度籍博士生迪凡希（右）研發出低成本快篩生物感測器。圖／中正大學提供
中正大學機械工程系教授張國恩（左）帶領印度籍博士生迪凡希（右）研發出低成本快篩生物感測器。圖／中正大學提供

新冠肺炎疫情全球大爆發，使人們深刻體悟快速篩檢技術的重要，中正大學機械工程系教授張國恩開發光學式快篩生物感測器，只需約一滴血液的檢體15分鐘結果就能出爐，且成本僅市面相關晶片50分之1，也正與台大醫院雲林分院合作心肌梗塞快速篩檢，盼即時挽救病患性命。

張國恩表示，有些疾病的治療是跟時間賽跑，像敗血症就是感染進程相當快，黃金治療時間只有6個小時，過了存活率就剩一半，見為確定病患感染的細菌種類送檢體檢測，第一份檢測報告往往須超過12小時才能出爐，許多醫生只能照經驗判斷施打抗生素，無法對症下藥的情況下不僅無法有效治療病患，頻繁嘗試抗生素還易使細菌產生抗藥性，也是敗血症死亡率高達30%以上的原因。

張國恩帶領印度籍博士生迪凡希與中正化學暨生物化學系教授周禮君合作，開發「快速、免標定之平面波導粒子電漿共振光微流體生物感測器」

張國恩指出，當血液中細菌量過量，會讓人體釋放特定蛋白質，該生物感測器的晶片即是檢測血液中特定蛋白質，不只定性，還能快速定量，15分鐘得到蛋白質定量結果。

張國恩表示，這次中正團隊開發的生物感測器除性能優異，不到30元的成本就能達到市面上相似功能卻要價1500元的晶片效果，針對感測器使用的光源，相較一般系統採用30萬元的雷射光源，團隊開發的系統採用價格較親民的LED燈及光學元件組裝系統，整體自組技術成本估計不到3萬元。

中正團隊開發的生物感測器除可應用在敗血症檢測，相關成果也獲登英國皇家化學學會經典期刊Analyst及其期刊封面。張國恩指出，目前正在申請3項技術專利，同時與台大醫院雲林分院合作心肌梗塞快速篩檢，並持續改良讓技術更加成熟，朝申請國科會育苗計畫、成立新創公司的目標努力。

中正大學機械工程系教授張國恩（左）帶領印度籍博士生迪凡希（右）研發出低成本快篩生物感測器。圖／中正大學提供
中正大學機械工程系教授張國恩（左）帶領印度籍博士生迪凡希（右）研發出低成本快篩生物感測器。圖／中正大學提供

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