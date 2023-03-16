北市聯醫泌尿科主任許富順赴歐 發表攝護腺雷射手術獲肯定

後疫情時代，今年第38屆歐洲泌尿科學會年會恢復實體，3月在義大利米蘭登場，台北市立聯合醫院陽明院區泌尿科主任許富順發表最新臨床研究，治療攝護腺（前列腺）肥大症的第3代綠光雷射汽化切除術，可改善急尿、頻尿、夜尿和小便困難等，患者術後1年療效佳、副作用低，更勝銩光雷射剜除術。

北市聯醫指出，許富順具有逾2000例攝護腺手術經驗，此次在歐洲泌尿科學會年會發表攝護腺肥大症雷射手術臨床研究，比較第3代綠光雷射汽化切除術、銩光雷射剜除術的療效與副作用，屬相當重要的醫學科學臨床研究，引起與會專家熱烈迴響。

許富順採前瞻性且隨機分派臨床研究方式，詳實紀錄術前與術後1個月、3個月、6個與1年後的排尿症狀、尿流速、攝護腺大小、生活品質、勃起功能等，以及術中出血、術後血尿與漏尿、解尿疼痛、逆行性射精和勃起功能等副作用比例。

許富順表示，2種雷射手術均為臨床常用治療攝護腺肥大症的新工具，近年來的綠光雷射手術已能同時汽化與切除攝護腺組織，加上第1代發展到第3代，功率大增至180瓦，高能雷射的汽化效率提高，縮短手術時間，提升老年或具心血管慢性病患者的手術安全性。

北市聯醫指出，第3代綠光雷射汽化切除術治療中度至極重度攝護腺肥大的患者，能縮短手術時間、平均28分鐘，可採喉管全身麻醉或半身麻醉，平均術後21小時可移除尿管，術後2天即可出院。

許富順說明，綠光雷射和銩光雷射於術後均能立即改善小便困難，至於短期副作用，銩光雷射的血尿時間較長，拔管後需重新安插尿管、短期急尿感、尿失禁的比例，較綠光雷射來得高。