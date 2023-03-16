飛天又越窗！三屆跑酷世界冠軍 特技穿梭高雄地標

曾拿下三座世界跑酷冠軍的 Red Bull 運動員 Jason Paul，日前首次赴高雄拍攝跑酷影片，他躍上高雄最美天橋「前鎮之星」頂棚空中躍步，頭轉穿梭「衛武營」，下一秒更飛身越窗進入「紅毛港」古宅，以創意展現高超跑酷技巧，秀出高雄知名地標特色。

擁有17年跑酷資歷、曾拿下3次Red Bull Art of Motion世界冠軍的跑酷神人Jason Paul，近年在YouTube擁有高人氣，曾以一則「趕登機」影片創下逾1.6 億次觀看數。他環遊全球數十個城市跑酷拍影片，跑過零下25度的哈爾濱極凍冰城、挑戰飛越行駛中的德國老舊雲霄飛車；去年更穿梭遍佈曬衣場、擠滿人群與嘟嘟車的孟買街頭。

這次在高雄拍攝的影片中，Jason Paul順著白色曲線頂棚，橫越高雄最美的人行天橋「前鎮之星」，穿梭交通繁忙的凱旋四路。Jason Paul分享這是他最愛的高雄地標：「傾斜蜿蜒的頂棚，而且還蓋在『車站上』，這很少見、很酷。」

Jason Paul也將跑酷舞台延伸至高雄熱門打卡景點「衛武營國家藝術中心」，其波浪建築就是現成伸展台，即興頭轉、流暢展現地板動作，下一秒Jason Paul飛簷走壁探索古蹟「紅毛港文化園區」，從屋頂躍下，在窄巷間踩著老宅窗框騰空移動，再從二樓高度空翻落地。Jason Paul輕盈躍上公園綠樹、飛越大樓，流暢地在建築物間翻越，他透過跑酷這項極限運動來穿梭建築物新舊交融的港都高雄。