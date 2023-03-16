南部抗旱節水期 嘉義水情今推估5月底前水庫水餘還夠供

嘉義山區久旱不雨，進入抗旱節水大作戰！嘉義地區蘭潭、仁義潭今天蓄水量1042萬噸，台灣自來水公司第五區處今舉辦「嘉義地區水情簡報VS節約用水宣導說明會」處長蕭淑貞表示，目前仁義潭、蘭潭水情推估至5月底水庫水餘312萬噸，都還供水無虞。

台水公司第五區今天在嘉義佐登妮絲城堡，向區內廠商簡報水情及節約用水，依水情黃燈籲工業區應自主節水7%，及廠內強化雨水貯留系統、廢水回收再利用系統及省水器材換裝與使用的節水措施。

嘉義地區每天供水量為30萬噸，台水為確保嘉義供水無虞，目前雲林湖山水庫每日支援10萬噸、曾文系統11萬噸，仁義潭與蘭潭管控每日7.5萬噸，另其它水源挹注1.5萬噸。

台水總經理李嘉榮表示，南部地區去年降雨量是30年來新低，去年8月提前啟動防旱節水措施，包括跨區調度水源、增鑿抗旱水井、落實產業節水等，目前中南部水情吃緊，台水與縣府密切合作，全力調水、找水，籲民眾節水省水，一起挺過旱象。

嘉義縣長翁章梁說，最近水情不穩已許久未下雨是嚴峻的挑戰，正處抗旱大作戰期，既然是作戰，必須要調撥人力、物力，進行資源上的盤整，他也呼籲在場企業能提高製程用水回收再利用率，共同節水共渡枯水期。

縣府指出，水利署3月1日起將嘉義水情燈號轉為夜間減壓供水的黃燈，目前採取四項作為包括提供生活次級用水、山區設置緊急備用水塔、進行抗旱井水質檢驗及網站上建立抗旱專區，使產業園區企業了解嘉義地區即時水情。

處長蕭淑貞表示，正開發新水源於新港、大林淨水場內鑿設4口抗旱水井，預計4月底可增加嘉義自有水源每日0.4萬噸，另針對仁義潭、蘭潭水情推估至5月底水庫水餘312萬噸，都還供水無虞。