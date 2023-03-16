打鼾、肥胖、睡不好 恐睡眠呼吸中止症
枕邊人鼾聲如重機，注意睡眠呼吸中止症！睡眠技師洪曉菁16日於記者會說，如果民眾有打鼾、肥胖與睡不飽等症狀，恐是阻塞型睡眠呼吸中止症（OSA）的高風險族群。醫師莊立邦指出，OSA會導致身體暫時性缺氧，對身體造成不可逆的傷害，且會逐漸惡化，呼籲有狀況的民眾儘早接受治療。
打鼾、肥胖成高風險族群
洪曉菁說，根據民調發現，台灣40歲以上民眾中，每五位即有一位有「打鼾」、「睡不飽」症狀，其中又有近2成是阻塞型睡眠呼吸中止症的高風險族群，遠超過國外數據，而男性又為女性的9倍。
她指出，衡量OSA高風險因素的方法包括：「打鼾」打呼聲比說話音量大；「疲倦」就算前晚睡了8個小時，白天還是會疲倦；「體重」BMI大於30等狀況。
缺氧傷害心腦
林口長庚醫院睡眠中心主任莊立邦表示，阻塞型睡眠呼吸中止症是因為上呼吸道鬆弛或塌陷，導致呼吸道狹窄，造成間歇性的缺氧，對大腦與心臟有不可逆的傷害。他指出，如果民眾有中重度的阻塞型睡眠呼吸中止症，會導致癌症、大腦退化疾病的發炎指數比正常人高出2到3倍。
他指出，如果睡眠呼吸中止症沒治療的話，很難自行痊癒，而且因為年紀愈大組織愈鬆弛，體重通常也會逐年增加，症狀通常只會變得更嚴重。莊立邦呼籲，民眾如果打鼾、肥胖、睡不飽等症狀，應盡快檢測就醫。
資深演員「國民奶奶」譚艾珍因為早年關於睡眠呼吸中止症報導過少，而未察覺先生當初辭世的原因。她回憶說，先夫其實過去睡覺「鼾聲如雷」，也常常出現沙發上睡著等疲倦狀況，其實就有睡眠呼吸中止症，呼籲「睡覺打鼾者要儘早接受專業睡眠診療，若有睡眠呼吸中止症也應立即矯正治療」。
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