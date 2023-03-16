國1西螺交流道穿越橋改建、車道減 高公局提改道方案
清明連假將屆，不少民眾都在安排出遊計畫，交通部高公局提醒，國道1號西螺交流道230K+469穿越橋正進行改建，南向出口集散道路縮減為1車道，預判連假南向尖峰時段將易發生壅塞影響西螺南向出口車流運行，甚而回堵至主線。建議清明節連假欲利用國1南向前往西螺地區民眾，可提前於北斗交道駛出，改走台1線平面替代道路，以避開施工路段。
高公局表示，為減少對前述施工路段車流之干擾，規畫4月1日、2日，每日上午5時至中午12時，封閉西螺交流道南向入口匝道。西螺周邊地區欲行駛國一往南的用路人，可利用台1線銜接145乙線或利用台1線轉154線、145線及145乙線，經由虎尾交流道進入國1。
高公局也說，這次清明節連假將實施時段性匝道封閉管制措施，國5於連假首兩日（4月1日、2日）時段性封閉石碇、坪林南向入口；西部國道則於連假首日（4月1日）時段性封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口，第2日（4月2日）時段性封閉國1埔鹽系統及西螺南向入口，第3、4日（4月3日、4日）時段性封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口，請民眾多加留意並配合調整出發時間或改道。
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