豬肉價擋不住 嘉義豬販：不漲連工錢都不夠
雞蛋價持續上漲，連豬肉也擋不住上漲！嘉義市東市場賣豬肉超過50年的陳姓肉販說，「不漲不行，連工錢都不夠！」，下周起開始調漲。他認為，主因於飼料成本太高，許多小型養豬戶乾脆不養。政府補助又獨厚財團，市場價又被財團控制，這樣的循環下，豬價何時能回歸正常？
陳姓豬販說，目前市場消費者最常買的五花肉、梅花肉每台斤160元、前腿肉每台斤120元、排骨每台斤140元，但隨著豬肉上漲已挺不住，下周要開始調漲，「不漲不行，連工錢都不夠！」依照以往慣例會以每台斤10塊錢機動調漲。
他認為豬肉會漲價是進口飼料成本太高所導致，許多小型養豬戶成本提高決定不養，讓市場雪上加霜。
政府不是有補助嗎？他憤憤地說，補助根本沒到真正需要的地方，「那些博士還不如像我這樣小學生」，據他了解政府補助是針對1千頭以上的養豬戶，試問台灣能夠養千頭的有那些？還不是那些財團，平常財團就控制豬價行情，今天又補助給他們，要是他們覺得補助不到位，少出些豬隻，市場豬價當然會跟著漲，這些補助都是老百姓的稅金，政府的政策這麼地不接地氣，豬價不漲才奇怪。
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