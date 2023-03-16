豬肉價擋不住 嘉義豬販：不漲連工錢都不夠

雞蛋價持續上漲，連豬肉也擋不住上漲！嘉義市東市場賣豬肉超過50年的陳姓肉販說，「不漲不行，連工錢都不夠！」，下周起開始調漲。他認為，主因於飼料成本太高，許多小型養豬戶乾脆不養。政府補助又獨厚財團，市場價又被財團控制，這樣的循環下，豬價何時能回歸正常？

陳姓豬販說，目前市場消費者最常買的五花肉、梅花肉每台斤160元、前腿肉每台斤120元、排骨每台斤140元，但隨著豬肉上漲已挺不住，下周要開始調漲，「不漲不行，連工錢都不夠！」依照以往慣例會以每台斤10塊錢機動調漲。

他認為豬肉會漲價是進口飼料成本太高所導致，許多小型養豬戶成本提高決定不養，讓市場雪上加霜。