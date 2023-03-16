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中西醫合璧治急性腦中風 「放血」成預後關鍵

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
何宗融建議，若家人發生急性中風，務必趕緊撥打119就醫，在等待送醫的期間，便可協助患者進行放血的動作。記者陳雨鑫／攝影
何宗融建議，若家人發生急性中風，務必趕緊撥打119就醫，在等待送醫的期間，便可協助患者進行放血的動作。記者陳雨鑫／攝影

腦中風病人人數逐年增長，根據研究顯示，台灣中風患者在接受西醫治療後，若後續進行中醫針炙等治療，復發率、死亡率等都出現下降趨勢。花蓮慈濟醫院副院長、中醫部主任何宗融表示，急性中風病患送醫前，家屬若有先進行放血，預後上都有較好的復原，目前已著手更細緻的研究，但以臨床來看，最好的放血位置是「耳垂」。

根據健保署統計，110年有逾41萬人因腦中風就醫，且於急性治療後伴隨「失能」情形。為減少住院期間及醫療費用支出，健保署103年推動「急性後期整合照護計畫」（PAC），經由跨專業團隊執行復健整合照護，減少病人後遺症，並恢復生活自理能力。

「急性後期整合照護計畫」由花蓮慈濟醫院、高雄長庚醫院兩家醫學中心建構，針對腦中風病人急性後期，採中西醫整合照護模式與指引，為西醫、中醫、物理治療、職能治療、營養、心理及護理等跨領域團隊。針對腦中風之病人，經團隊判斷病情，取得病人或其家屬同意後，收案進行中西醫整合照護。

衛福部中醫藥司司長黃怡超表示，台灣2025年65歲以上民眾將占兩成，即將步入超高齡社會。隨年齡增加，三高等慢性疾病也跟著增加，「中風」更是名列10大死因之中。

黃怡超指出，根據100萬人的研究中，追蹤期中西醫就診紀錄、診斷、手術、藥物等統計，發現台灣中風病友，病人住院期間接受中醫介入治療，如中藥、針灸、推拿後，腦中風情形、整體功能狀態、日常生活活動與工具性日常功能等項目，皆有明顯的改善，再發生率、死亡率等也都有下降趨勢。該研究由義守大學進行，並刊登在國際期刊中。

何宗融表示，普遍西醫認為腦中風後「放血」會導致延誤送醫時間，但經過統計發現，送醫前放過血的病人，預後情況都比較好，目前更詳細的研究花慈正在進行中。

何宗融建議，若家人發生急性中風，務必趕緊撥打119就醫，在等待送醫的期間，便可協助患者進行放血的動作，最佳位置為「十指」、「耳垂」，可取家中的縫衣針等針具，以酒精消毒後，於耳垂上刺洞，或手指的指尖、十指兩側的「井穴」皆是相當好的放血點，重點是刺動後要擠出血。

腦中風 中醫

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