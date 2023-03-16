「成大為全台最賺公立醫院」 台南人覺得怪...醫院尷尬回應
健保署昨天公布全台各家醫院盈餘狀況，其中公立醫院當中，以台南的成大最賺錢、排名第一，但看在台南市民的眼中，覺得「怪怪的」、「竟然比奇美還要賺」、「連公家醫院都能這麼賺，真是台南人的福氣」。成大醫院對此尷尬回應「應該只是湊巧」、「111年應該不會這麼賺了」。
健保署公布110年全台225家醫療院所的財務，其中最賺錢的前5名當中，成大是唯一一家公立醫院，可以說是全台最會賺錢的公家醫院。
成大醫務秘書許志新表示，主要是醫療之外的業外收入增加，達到9.5億元，而之前有投資做檢驗自動化，可以有效地降低成本，剛好在110年的財務報表中顯現出來。
許志新表示，以109年的財務來看，成大盈餘排名全台14，110年突然竄升，原因應該是多元的，可能在停車場、美食廣場、研究計畫、捐贈等項目上，收益剛好比較多，而且因為疫情，各家醫院的業務都有受到影響，台南地區只有一家公立醫學中心，可能受到南部民眾的支持，所以業績表現一直不錯，受疫情影響相對比其他醫院小。
他表示，全台幾家大型公立醫院的盈餘排名都是上上下下，過去以台大的表現最好，110年可能成大的數字比較突出，但是公家醫院財務透明，還要負擔「急、重、難、罕」的醫療社會責任，成本應該都比私立醫院高，110年的財務表現，應該只是湊巧而已，成大並沒有賺的特別多。
衛福部健保署昨天公布110年，225家醫療院所財報及醫療服務申報情形，林口長庚整體結餘34.79億元，雖較前一年43.47億元，衰退8.68億元，但仍連續第六年蟬聯第一；中國醫藥大學附設醫院則蟬聯醫務最賺錢醫院，結餘18.77億元，較前一年20.47億元，減少1.7億元。成大附醫、義大醫院則首度進入前五名，研判與非醫務收入增加有關，而台大醫院整體結餘則從109年第4名19.93億元，跌落至第8名的11.07億元。
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