「成大為全台最賺公立醫院」 台南人覺得怪...醫院尷尬回應

健保署昨天公布全台各家醫院盈餘狀況，其中公立醫院當中，以台南的成大最賺錢、排名第一，但看在台南市民的眼中，覺得「怪怪的」、「竟然比奇美還要賺」、「連公家醫院都能這麼賺，真是台南人的福氣」。成大醫院對此尷尬回應「應該只是湊巧」、「111年應該不會這麼賺了」。

健保署公布110年全台225家醫療院所的財務，其中最賺錢的前5名當中，成大是唯一一家公立醫院，可以說是全台最會賺錢的公家醫院。

成大醫務秘書許志新表示，主要是醫療之外的業外收入增加，達到9.5億元，而之前有投資做檢驗自動化，可以有效地降低成本，剛好在110年的財務報表中顯現出來。

許志新表示，以109年的財務來看，成大盈餘排名全台14，110年突然竄升，原因應該是多元的，可能在停車場、美食廣場、研究計畫、捐贈等項目上，收益剛好比較多，而且因為疫情，各家醫院的業務都有受到影響，台南地區只有一家公立醫學中心，可能受到南部民眾的支持，所以業績表現一直不錯，受疫情影響相對比其他醫院小。

他表示，全台幾家大型公立醫院的盈餘排名都是上上下下，過去以台大的表現最好，110年可能成大的數字比較突出，但是公家醫院財務透明，還要負擔「急、重、難、罕」的醫療社會責任，成本應該都比私立醫院高，110年的財務表現，應該只是湊巧而已，成大並沒有賺的特別多。