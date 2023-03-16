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防種苗外流 政院修法增列刑罰 最重處3年徒刑

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
行政院會今通過「植物品種及種苗法」修法。圖／農委會提供
行政院會今通過「植物品種及種苗法」修法。圖／農委會提供

中國大陸前年暫停輸入台灣鳳梨，並稱有種植我國育成的金鑽鳳梨，引發我品種外流疑慮。行政院會今通過「植物品種及種苗法」修法，增訂違反農委會公告禁止輸出入的種苗、種苗收穫物或其直接加工物，最高處3年以下有期徒刑、拘役，或科或併科60萬元以上300萬元以下罰金。草案將送立法院審議。

為擴大防範我國培育的優勢品種，遭非法外流至境外種植生產、侵占我外銷市場或回銷國內，侵害我國農產業發展，農委會動修正「植物品種及種苗法」因應。

此次修法增訂刑罰入法，賦予農委會公告禁止輸出入種苗、種苗之收穫物或其直接加工物的事項，違反者除了有刑責，違法輸出入之物的沒收，及法人併罰規定，法人或雇主自然人將連帶處罰金罰。

農委會副主委陳駿季表示，有關植物品種權，未經同意即輸出入或繁殖，現行是以民法訴訟方式處理。然而，過往用這個方式處理侵權樣態時，因民法訴訟過長，往往耗費時間而沒有達到效果。

陳駿季表示，考慮到台灣非常多品種、特別是稻米、蘭花、重要蔬果有非常優良的品種，這些品種本來就是種苗競爭力，很多業者透過夾帶方式，移到對岸或其他國家繁殖，繁殖後這些產品會回銷或外銷到出口國，造成我國貿易競爭力損失。過去只是行政罰，處罰強度不夠，這次修法拉到刑罰位階，盼能有效遏止。

農委會表示，植物品種為農業根本，修法後除強化種苗管制手段，未來並將持續檢討植物品種及種苗法，深化教育宣導並建立良好維權環境，永續我農產業發展。

農委會副主委陳駿季今說明行政院會通過的「植物品種及種苗法」修正草案。圖／行政院提供
農委會副主委陳駿季今說明行政院會通過的「植物品種及種苗法」修正草案。圖／行政院提供

農委會 競爭力 鳳梨

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