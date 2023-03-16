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下周輕症免隔離 醫師：高風險者有症狀快用藥 降低長新冠風險

聯合報／ 記者楊雅棠／台北即時報導
台灣感染症醫學會和台灣感染管制學會也攜手打造防疫胖卡專車，預計從3月18日開始從桃園藝文廣場開始，巡迴全台10據點，由醫師教導大家新冠肺炎衛教資訊。記者楊雅棠／攝影
台灣感染症醫學會和台灣感染管制學會也攜手打造防疫胖卡專車，預計從3月18日開始從桃園藝文廣場開始，巡迴全台10據點，由醫師教導大家新冠肺炎衛教資訊。記者楊雅棠／攝影

3月20日起新冠肺炎輕症者不再需要通報、隔離，但台灣感染症醫學會理事長王復德表示，雖然各項防疫措施解封，但病毒仍然在身邊，民眾仍應維持警覺，尤其高風險族群出現症狀應積極快篩和採用口服抗病毒藥物，不僅能預防重症和死亡風險外，也能降低近三成長新冠的風險。

台灣感染症醫學會於2月20日至3月1日針對全台18歲以上1168位確診民眾進行問卷調查，有6成民眾表示確診後日常生活產生變化，包含睡眠、情緒、記憶力、專注度和體力都受到影響；有4成民眾自認有長新冠症狀，其中7成表示長新冠症狀已影響日常生活。

調查結果也發現，長新冠患者平均每位因症狀已就醫0.73次，症狀中以咳嗽等呼吸系統症狀、疲憊和發燒等全身性症狀和注意力下降、失眠等神經性症狀較為常見。但這些確診者中，僅有4成高風險族群在確診後有服用口服抗病毒藥物治療。

台灣感染管制學會理事長陳宜君表示，雖然新冠肺炎的急性期長達一個月，但根據國外一項追蹤73萬多人、平均追蹤126天（約4個月）的研究，有45％的民眾新冠肺炎康復後，至少仍有一種症狀持續；症狀包括掉髮、紅疹、焦慮、失眠、呼吸困難、心悸、心肌炎、靜脈血栓、原先的糖尿病等慢性病惡化等。

陳宜君表示，醫界對於造成長新冠的原因了解仍有限，但目前歸納出罹病時器官及神經受損、免疫系統失調和病毒殘存體內，是可能的三大原因。而容易罹患長新冠的高風險群包括確診後曾出現重症者、有慢性病史者以及未接種疫苗者。

陳怡君說，除了接種疫苗可降低長新冠的風險約15%外，若在新冠肺炎發病五日內服用抗病毒藥物，也可降低近3成長新冠發生的風險。

王復德表示，雖然下周輕症者不再需要隔離，但民眾還是要慎重，若有症狀還是要篩檢，一但確診就應該接受治療，才能夠遠離長新冠的威脅。另外，台灣感染症醫學會和台灣感染管制學會也攜手打造防疫胖卡專車，預計從3月18日開始從桃園藝文廣場開始，巡迴全台10據點，由醫師教導大家新冠肺炎衛教資訊。

台灣感染症醫學會理事長王復德表示，學會調查發現確診者中，僅有4成高風險族群在確診後有服用口服抗病毒藥物治療。記者楊雅棠／攝影
台灣感染症醫學會理事長王復德表示，學會調查發現確診者中，僅有4成高風險族群在確診後有服用口服抗病毒藥物治療。記者楊雅棠／攝影
台灣感染管制學會理事長陳宜君表示，若在新冠肺炎發病五日內服用抗病毒藥物，也可降低近3成長新冠發生的風險。記者楊雅棠／攝影
台灣感染管制學會理事長陳宜君表示，若在新冠肺炎發病五日內服用抗病毒藥物，也可降低近3成長新冠發生的風險。記者楊雅棠／攝影

新冠肺炎 長新冠 確診

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