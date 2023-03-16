影／阿卡貝拉演唱家莫名失聲 聲帶打了1針重拾美音

曾人圍28屆金曲獎的阿卡貝拉演唱家潘絃融，半年前聲音莫名沙啞到幾乎「失聲」，上課無法撐完全場，唱歌力不從心，看了多家診所，四處買藥吃都不見好轉，擔心歌唱生涯就此結束，沮喪萬分，之後經友人介紹到高醫求治，查出聲帶長息肉，醫療團隊替他施以注射精準治療，手術約花1分鐘，第3天就能講話，他高興得快哭出來！

潘絃融4月初將在衛武營登台，憶起這段「失聲」2周的驚險歷程，心有餘悸。他慶幸自己經醫療後能重新站上舞台，今早他出席高醫記者會，在無伴奏下現場唱了一曲並表演精采口技，一個人足足抵了一個大樂隊。

潘說，半年前疫情紓困階段，他連打三份工，線上上課時對著電腦用力講話，後來聲音沙啞到近幾失聲，原以為是確診或感冒，看了多家診所但沒用，打擊很大，後來評估動手術可能留疤，影響聲音表現，一再卻步，他形容當時的聲音就像「鐘樓怪人」、藝人利菁、沈玉琳等沙啞系音色，很怕演唱生涯就此打住。

之後經朋友介紹到高醫求治，醫療團隊查出他可能過度使用聲帶長了息肉，利用內視鏡伸入喉頭打了一針，為他進行聲帶精準治療，手術前後約1分鐘，他好訝異「這樣就結束了嗎」，3天後開口講話時聽到自己的聲音，高興得差點哭出來。後來他搭配語言復健，修正自己的發聲方式，再度重拾演唱信心。

高醫副院長吳文正表示，對於許多聲音使用者或受失聲困擾的民眾來說，這項精進的治療方法無異是一大福音。耳鼻喉部醫師曾馨儀說，演唱家、歌手、教師、直播主等常來求治，較常見的是聲帶過度使用，長繭或長息肉、囊腫，另常吃菸酒、刺激性食物、胃食道逆流，常清喉嚨、用力說話或聲帶老化萎縮、慢性發炎者，都可能發生。

醫師黃子晏指出，傳統切除聲帶息肉手術，需全身麻醉，住院動刀，恢復時間較長，且會留下傷疤，再怎麼打類固醇，仍有部分無法修護，但聲帶注射法則是在內視鏡下針對聲帶病灶局部注射玻尿酸、自體脂肪、血小板生成素(PRP)、肉毒桿菌素(Botox)等物，門診就能進行。術後噤聲2天，2周內少說話，通常都能恢復良好。不過他也提醒，常吼小孩的媽媽，也當心成病號。