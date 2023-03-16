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郡大林道登山口設置貓坑式生態廁所 落實無痕山林環保
山區嚴重缺水，繼玉山國家公園籲請山友不要在水源、水池附近解決生理需求，汙染可能會變成另類災難，南投林管處近日也針對郡大林道登山人潮絡繹不絕，在還沒設置生態廁所前，在登山口設置貓坑式生態廁所，希望登山客不要再隨意便溺，並將衛生紙等垃圾帶下山。
山友表示，台灣各個爆紅的山林路線，對生態最大的衝擊來自廚餘以及排遺，所謂的貓坑式生態廁所，就是「乾式生態廁所」，用意是降低大量排遺對環境、生態的破壞，畢竟在高山上挖貓洞，或使用生態廁所，都是登山處理排遺的選項之一，但超過3000公尺的高海拔地帶，溫度低、排遺分解速度慢，碰上堅硬的礫石層，更難挖貓坑掩埋。
南投林管處指出，雖然大部分山友已能做到將廚餘、垃圾帶下山，但要把排遺背下山，多數山友仍難以做到，頂多帶貓鏟挖坑、遠離步道排泄，但郡大山標高3256公尺為1日可來回的百岳，加上可驅車直達郡大林道32公里登山口，登山人潮絡繹不絕，衍生出許多環境髒亂的問題。
處長李政賢表示，高山環境較為脆弱及敏感，加上天候等因素導致排泄物分解不易，在還沒設置生態廁所前，登山客只能在隱蔽處方便，長久下來衍生出環境問題，而貓坑式生態廁所，希望山友在使用完畢後，需倒入1至2匙木屑，混合後降低臭味及加速分解，如果排泄物堆積已達八成，將再鋪上木屑後覆蓋土壤，移動至新的地點挖掘「貓坑」。
南投林管處並說，這次在登山口旁設置的2座貓坑式生態廁所，未來委由「南投縣信義鄉東埔布農自然資源暨文化自主治理協會」認養，生態廁所清潔維護工作相當不易，協會指出，維護夥伴需常常檢視木屑是否足夠，撿拾垃圾及衛生紙等廢棄物，希望登山客不要再隨意便溺，並將衛生紙等垃圾帶下山，實踐無痕山林環保概念。
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