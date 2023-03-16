沼液沼渣施灌產量多3成 環保署編40萬擴大推廣6縣市

為改善河川水質、減少畜牧廢水排入河川，落實畜牧糞尿循環經濟回收氮肥政策，環保署與農委會積極推動畜牧資源化相關措施，去年以示範契作方式邀請農民使用沼液沼渣施灌紅豆作物，最終產量比鄰近農地多出3成，今年再編列40萬擴大推廣到6縣市，盼提高農民使用沼液沼渣意願。

環保署水保處長顏旭明說，過去5年環保署積極採行畜牧糞尿資源化各項輔導及補助措施，包含與地方政府進行施灌，推動宜蘭縣、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等全國11處示範鄉，提高農民對於資源化信任與加入農地施灌意願，進行農牧媒合，進而降低河川水質汙染，達成肥水清目標。

顏旭明指出，去年在屏東縣新園鄉以示範契作方式，邀請農民使用沼液沼渣施灌紅豆作物，試灌面積1分地，9月種植、12月底收成，地方槽車協助載運沼液施灌，共施灌24噸沼液，農民親自參與澆灌農田，並利用管線均勻施灌。

最終試驗成果收成約450斤，較於同期種植鄰近農地產量增加33％，約300斤，使用化肥減半，試驗後不僅農地主同意進行農地媒合，鄰近農地也陸續洽詢；配合施灌的農民李太太說，這次施灌沼液沼渣後，化學肥量使用量減半，作物也比較不會生病，生成又好。

針對澆灌示範農地推廣流程，顏旭明表示，會先篩選畜牧場家數多的區域、施灌意願調查，農民願意後，會協助輔導施灌並分析效益，最後作物收成後，會再依農民原銷售管道額外提供約收益10％的推廣獎勵。舉例來說，此次參與示範施灌紅豆的農民，除獲得比原先多出3成產量外，環保署還會再多給1成獎勵。

顏旭明說，今年環保署編列40萬，擴大推廣至彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣等6個畜牧場較多的縣市，以今年二期稻子為推動重點，7月後開始收成，屆時再來檢討成效。