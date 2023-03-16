中南部解渴有望？ 春雨要來了 下周變天時間曝光

中南部水情嚴峻，不少民眾都在期待春雨盡快到來，好為中南部解渴。對此，氣象局表示，目前確實觀察到23至28日水氣有比較增加一些，可能有春雨的訊號，但增加到什麼強度，影響範圍如何，還要再持續觀察。

氣象局表示，這幾天各地天氣都算滿穩定的，不過18日開始，有一波東北季風到來，主要影響範圍為北部、東半部區域，屆時新竹苗栗以北，以及宜花東可能會出現短暫雨，其中北台灣低溫下探16至18度，高溫也只有21至23度。

氣象局說，至於中南部則影響不大，都是多雲到晴的天氣，不過要注意日夜溫差大，像中部清晨僅16度，白天可以上升到28、28度。

氣象局也說，這波東北季風僅影響兩天，也就是周末北部、東半部天氣會稍為差一點，不過下周一至周三，風向又逐漸轉成偏東風、南風，天氣會變得較穩定，溫度也會上升，整體來說，台灣各地會恢復到溫暖微熱的天氣型態，北部高溫27、28度，中南部則上升到30度以上。

氣象局表示，目前模式看起來，23日以後，水氣有機會增多，可望帶來春雨，不過增加程度還要再觀察。

氣象局提醒，現在是春天冷暖交錯的一段時間，天氣常常會忽冷忽熱，下周一至周三，各地氣溫上升，民眾會覺得好像夏天到了，但水氣一進來，可能溫度又會下降，提醒民眾注意。

此外，明天西半部、金馬等地，容易出現局部霧、低雲，氣象局表示，提醒交通往返、開車的朋友都要注意。