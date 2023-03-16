花13萬5替小孩買數位教材後悔 立委籲契約附新住民母語

台中市家住太平區的新住民范姓婦人，前年聽信推銷員的話，替讀高一的小孩，以分期付款方式購買一套數位教材，想藉此輔助小孩讀書，未料實際使用卻並不如意，每月還得付出3750元，但想退又退不掉，轉而向立委何欣純陳情。

范姓婦人是中低收入戶，多年前與台籍先生離異後，目前從事看護工作，並獨自養育3名子女。她說，前年9月她接到電話行銷，接著有自稱某教育集團「輔導老師」的王小姐向她推銷一套高中全科課程電子書，整套教材13萬5千元。

她為了幫助孩子得到更好的輔助教材，且又在王小姐說不適用可退款下，簽下了契約書，當天就拿到一組iPad和硬碟，後來因小孩覺得教材不符合學習需求，要求終止合約，但王小姐數度推托，後來就乾脆說不行，並收到法院的強制執行書，目前已交付16期6萬餘元。

何欣純上午曾當場打電話想連繫向范婦推銷的王姓營業員，但電話無人接，接著向教材公司連絡，一名小姐說，推銷和教材是兩批人，他們只負責接單出貨。何欣純說，目前該案已聲請法律扶助，由律師透過訴訟維護范婦權益。

何欣純說，公司推銷教材時，未依教育部規定，給予5天的審閱期，後續范婦想解約時態度亦可議。再則，台灣目前有20多萬新住民，也許平常口語可以交談，但中文能力仍不足，希望未來在訂購單和一切契約上，都能附新住民的母語版。因為契約書的文字都很小，連律師閱讀都很吃力。