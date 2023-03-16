北市設立首座電動公車快充站 20分鐘可充電80%

台北市持續推動電動公車，朝2023年公車全面電動化邁進。交通局今表示，北市首座電動公車快充充電站位於欣欣客運木柵二站調度場站 ，已於今年2月啟用，電池電量可在20分鐘內充至80%，提高電動公車使用效率，也預留同業充電席位，資源共享，增加便利性。

台北市縣有17條路線、348輛電動公車營運中，包括4條幹線公車、13條高運量路線及16座充電場站，減碳量相當於22座大安森林公園的吸附能力。

北市公運處表示，欣欣客運羅斯福路幹線正逐步導入電動公車，首批新車已於2月24日亮相上線服務，預計3月底前實現全線電動化，本批車輛由欣欣客運與成運汽車合作，配屬於欣欣客運木柵二站，還完成羅斯福路公車專用道延長及站區改善工程。

公運處說，羅斯福路幹線核定的電動公車數量為27輛，配置智慧化設備，如ADAS系統、車道偏離預警、前方碰撞預警、行車視野盲點警示等，並維持夜間公車班次，照顧晚歸乘客、降低沿線住戶影響，串聯北車、台大醫院、公館、景美及動物園等，可轉乘路線達120條。

公運處指出，木柵二站為台北市導入電動公車快充系統的充電場域，車輛於快充模式下，15至20分鐘內，可將電池電量自20%充至80%，大幅降低充電等待時間，可於車輛返站後、駕駛休息期間完成充電，在不影響原有車輛調度及人工作業習慣下，增進車輛使用效率。

公運處說明，充電樁採1對多模式，對調度站空間使用影響小，因充電迅速，可維持既有營運車輛數規模，若業者做好規劃，能依據各車營運班表依序、依量充電，未來將拓展至所有充電站場，也會與北捷合作，以捷運北投機廠作為共享示範場域，提供電動公車場站用地及穩定電力來源。

公運處表示，欣欣客運木柵二站同時也配合中央政策作為共享充電場域，留設充電席位供同業共享使用，其充電樁配有現行多數電動公車使用的CCS1介面，若同業車輛臨時有充電需求，可即時就近充電，類似加油站概念，以資源共享模式，增進便利性、降低業者營運成本。

北市公運處說，北市目前累計348輛電動公車上路，今年底目標650輛營運，同時逐年配合車輛屆齡期間汰舊換新，平均每年約400輛，預計2030年完成公車全面電動化；另外，會持續爭取中央配合地方車輛屆齡時程編列補助款，協助業者媒合適當土地空間建置電動公車調度站。