沒買到的快搶！清明連假高鐵再開6班次列車 18日凌晨訂票

清明連假將屆，台灣高鐵公司今表示，公司規畫自3月31日至4月6日，總計為期7天的清明疏運，由於旅客預購車票狀況踴躍，決定再加開6班次列車（南下4班、北上2班），各再加開車次列車將自3月18日凌晨零時起開放購票。

高鐵公司表示，今年清明疏運期間共開262班次列車，其中南下114班、北上148班，7天總計提供1257班次列車的旅運服務。

高鐵公司表示，各車次列車均提供自由座車廂服務，歡迎旅客多加利用。為方便旅客提早規畫行程，台灣高鐵企業網站首頁已公告「銷售資訊」，持續更新疏運期間各車次對號座熱銷狀況，歡迎旅客預先查詢、提早訂位並完成購、取票。