快訊

金門兵「投共」？海軍推測他下水24小時內做了什麼事

整理／普發現金6000元要來了！ 網址登記就能領、時程領取方式一次看

經典賽／波多黎各淘汰多明尼加慶祝卻樂極生悲 終結者受傷坐輪椅出場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

沒買到的快搶！清明連假高鐵再開6班次列車 18日凌晨訂票

聯合報／ 記者邱瓊玉／台北即時報導
高鐵公司表示，今年清明疏運期間共開262班次列車，其中南下114班、北上148班，7天總計提供1257班次列車的旅運服務。本報資料照片
高鐵公司表示，今年清明疏運期間共開262班次列車，其中南下114班、北上148班，7天總計提供1257班次列車的旅運服務。本報資料照片

清明連假將屆，台灣高鐵公司今表示，公司規畫自3月31日至4月6日，總計為期7天的清明疏運，由於旅客預購車票狀況踴躍，決定再加開6班次列車（南下4班、北上2班），各再加開車次列車將自3月18日凌晨零時起開放購票。

高鐵公司表示，今年清明疏運期間共開262班次列車，其中南下114班、北上148班，7天總計提供1257班次列車的旅運服務。

高鐵公司表示，各車次列車均提供自由座車廂服務，歡迎旅客多加利用。為方便旅客提早規畫行程，台灣高鐵企業網站首頁已公告「銷售資訊」，持續更新疏運期間各車次對號座熱銷狀況，歡迎旅客預先查詢、提早訂位並完成購、取票。

高鐵公司提醒，因應指揮中心宣布放寬室內戴口罩規定，並依據交通部公布之最新指引，台灣高鐵公司提醒旅客，搭乘高鐵自進入車站付費區、乘車至出付費區，仍請自備口罩並全程佩戴。旅客於車站付費區內及列車上，在維持適當社交距離或鄰座旅客有佩戴口罩之狀況下可飲食，飲食完畢仍須佩戴口罩。

由於旅客預購車票狀況踴躍，高鐵表示，決定再加開6班次列車，為南下4班、北上2班，各再加開車次列車將自3月18日凌晨零時起開放購票。圖／高鐵公司提供
由於旅客預購車票狀況踴躍，高鐵表示，決定再加開6班次列車，為南下4班、北上2班，各再加開車次列車將自3月18日凌晨零時起開放購票。圖／高鐵公司提供

高鐵

延伸閱讀

新北貢寮公墓聯外道路狹小 清明連假免費接駁車

歷經2次廢標！高鐵列車組採購案決標285億 向日立東芝採購

因應清明連假疏運 台鐵加開30列次17日開放訂票

南韓口罩令再鬆綁！20日起搭大眾運輸免戴 「這些場所」仍需要

相關新聞

4波寒流冷冬還是暖冬？鄭明典：冬季平均氣溫正常略偏暖

剛過的是冷冬還是暖冬？中央氣象局長鄭明典在臉書表示，看寒流日數，不少；但看冬季平均氣溫，大致上應該是正常略偏暖。

砸30萬住30天月子中心 樓上施工氣炸 網：明知施工還營業

一名男子在臉書社團「爆怨公社」PO文，表示因為是第一胎想讓老婆在生產後好好休息，砸了30萬入住30天的月子中心，還選了最貴的VIP房型。未料樓上卻在他們入住期間施工，讓他們吵到「快崩潰」。

「路邊罰跪高舉手」雙人背影瘋傳 鄰居解釋：其中一位是媽媽

一名網友在14日上傳一張「雙人罰跪照」，畫面中只見有兩個人跪在路邊並且高舉雙手，疑似是挨罰的情景，讓原PO不禁寫道：「建議家長可以讓孩子跪進去一點，氣歸氣，孩子的安全第一啊！」該文引起逾萬人按讚或給予其他臉書表情符號，還釣出附近居民解釋原委。

沒買到的快搶！清明連假高鐵再開6班次列車 18日凌晨訂票

清明連假將屆，台灣高鐵公司今表示，公司規畫自3月31日至4月6日，總計為期7天的清明疏運，由於旅客預購車票狀況踴躍，決定...

永和最貴自助餐？在地人點出消費族群：光顧的都老人居多

民眾日前在臉書社團「爆料公社」發文，表示在新北市永和區某自助餐一次夾取6道菜、3樣主食，及2碗飯，竟要價600元，業者還稱「是高級自助餐」，引發網友熱議，在地人表示，因為太貴，光顧的消費者以老人居多，但也有人認為「這些都是高價的菜，價錢合理」。

飛航模式／日本國產客機夢碎 三菱SpaceJet白忙20年該怪太小心？

日前，網路社群上流傳數張由三菱飛機公司（Mitsubishi Aircraft Corporation）所開發的日本民航機三菱SpaceJet遭到挖土機無情拆解的照片，令不少航空業人士、航迷非常詫異、唏噓。這架由日方主導設計、研發、製造的日產民航機，歷經20年研發心血、投注大筆資金，更曾一度試飛成功，但卻遲遲無法取得適航證書，交付延遲，加上又遇上疫情衝擊，燒光資金，導致開發計畫只能擱置，最後在今年2月7日無奈終止。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦