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石門水庫蓄水率今跌破6成 張善政籲未雨綢繆、節約用水

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
石門水庫蓄水率今天已經跌破6成，桃園市長張善政今早受訪表示，桃園現在水情仍為藍燈，但必須未雨綢繆。記者朱冠諭／攝影
石門水庫蓄水率今天已經跌破6成，桃園市長張善政今早受訪表示，桃園現在水情仍為藍燈，但必須未雨綢繆。記者朱冠諭／攝影

石門水庫集水區3月至今降雨量僅3毫米，蓄水率今天已經跌破6成，僅剩59%，蓄水量1.22億噸。桃園市長張善政今早受訪表示，桃園現在水情仍為藍燈，但必須未雨綢繆，他已請各局處盤點水塔、水車、戰備水井及水質監測，也再次呼籲市民及企業加強節約用水，以防缺水危機。

據桃園市旱災災變應對計畫，若水情轉為黃燈時，離峰及特定時段降低管壓供水，停供行政機關或國營事業的非必要用水；橙燈針對每月用水超過1000度的大戶減供20％、工業用戶減供5至20％，游泳池、洗車、三溫暖等業者減供20％，市府也會開放戰備水井、工業水井、營建地下水、水資源回收中心的回收水及再生水等替代水源，提供企業及民眾取用非飲用水。

張善政上午參加活動後受訪表示，桃園水情目前仍為藍燈，較無顧慮，但出現黃燈或其他燈號，所有局處都會有配套措施因應，最重要是，希望所有市民和產業此刻能節約用水，不能期待今年雨季一定會帶來多少雨水，要未雨綢繆做好準備。

張善政說，2015年旱災時，市府曾採購600個2噸不鏽鋼大水塔供各里當臨時供水站，前年缺水較嚴重時，市府都有再拿出來運用，另水務局平常都有準備戰備水井，他已請各局處確認戰備水井馬達要順利運轉，也要盤點送水車的數量。

市府經發局長張誠表示，石門水庫今天蓄水率僅剩59%，經發局昨日已成立旱災災害緊急應變小組，為避免再次面臨嚴峻缺水危機，必須由政府與民間齊心協力共同節水，提早準備及審慎面對未來供水挑戰。

石門水庫 張善政

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