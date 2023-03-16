台灣農業老化、小農化 中研院農業政策建議書提8大解方

中央研究院今日發布「農業政策建議書2.0」，針對台灣農業面臨的問題深入探討，提出一系列政策建議。中研院指出，本書在2013年發布的《農業政策與科技研究建議書》基礎上，重新思考了農地利用、農食產業、農業科技、生態環保、教育、醫療照護、金融與人力等議題，盼能打破既有的思維框架，尋覓開拓性的改革方向，以奠定下一世代農村發展的永續基礎。

中研院指出，台灣曾以農立國，但隨著時代變遷，農業面臨勞動力老化、小農化發展缺乏規模、全球貿易競爭和氣候變遷等挑戰。此一政策建議書指出農業發展所面臨的長期結構性困境，在重新思考根本性的政策問題後，提出8大政策擘劃方向：

中研院表示，本建議書研議小組結合不同專業背景，包含人文社會科學及農業生物科技，歷時數年籌畫、討論、拜訪地方專家及在地農業從業者後，採取由下而上的觀點，從台灣農村現有的生活面向出發，回顧歷來政策的影響，討論農村面臨的具體問題，並從生產和生態的角度，在本建議書中加入科研觀點，以期更全面地擘畫農村發展的願景。

●《農業政策建議書2.0》全文連結： https://www.sinica.edu.tw/advice_18