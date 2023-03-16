我的家庭真可愛？ 社福法草案這條遭批活在上個世紀

台灣第一部「社會福利法」的行政院版草案，今天在立法院社會福利及衛生環境委員會繼續接受審查，然而，草案第八條「福利服務應以家庭為中心」激起多個民間團體與立委反彈，遭批「停留在上個世紀」、無法因應社會變遷現況。院版草案將迫使讓許多急需社會救助或社會住宅等扶助的國民，繼續遭到排除，無法申請任何服務，如居住地與戶籍地不一致、家庭有房有錢但無互助之實、曾遭家人家暴或性侵等受苦者。

政院版草案第8條「福利服務應以家庭為中心、社區為基礎，對於有生活照顧或服務需求之國民，提供支持性、補充性、保護性或預防性之綜合服務。」民進黨立委范雲等19人提案，刪除「家庭為中心」，國民黨立委張育美等19人亦提案，改為「社會服務旨在對於需要生活照顧或服務之國民給。」民進黨立委洪申翰3月2日也在委員會上呼籲，法案應有條件納入以「個人」為單位提供福利服務，而非限定以「家庭」為單位。

范雲今上午於委員會表示，國家給的補助或資源多透過家庭傳送到受服務者身上，一直以「家戶」為單位，分成低收入戶、中低收入戶等，但在2023年的今天，社會早已變遷，人與家庭的關係改變，愈來愈多人選擇獨立或自己成家，社會福利的提供也要更新思維、創造彈性，不僅透過家庭，更應該讓這塊土地上的每個人，無論是成家或獨立，一旦面對到人生的艱難課題，都能夠被國家照顧、使用社會福利服務。

范雲今上午與四個民間團體聯合召開記者會，呼籲刪除「以家庭為中心」字眼。婦女救援基金會執行長杜瑛秋表示，許多遭受人口販運、親密關係暴力、數位性暴力的被害人，即便家庭成員沒有同住也沒有支持被害人生活，卻因都因家庭成員有房有錢，導致受害人無法申請到律師扶助、緊急生活補助，離婚的受暴婦女也常因為娘家有房有收入，而無法獲得補助。草案「以家庭為中心」的條文與長期以來「以暴力被害人為中心」的精神是明顯不相符的。

勵馨基金會副執行長王淑芬，傳統價值與迷思的文化下，家庭對婦女的牽制已經很深，這種條文只會使弱勢婦女更可能成為以福利設計下的犧牲者。立法時根本不需要特別寫「以家庭為中心」，反而應該要致力於讓福利設計更多元、彈性，更能回應服務對象的需求和主體性。

台灣芒草心慈善協會秘書長李盈姿表示，現代家庭更多單人、單親、隔代，還有許多家庭破碎多年、從未結婚、無家可歸的人。這些人無法安居，已經是台灣最迫切的民生議題之一，許多無家者卻申請不到社會救助和社會住宅，都是被「家戶」的定義卡死。

人生百味文化建構協會共同創辦人巫彦德表示，大部分的房東都不願讓租屋者落戶籍，當人離開家庭，實際居住地與戶籍地不一致，時常會因此無法申請所需的社會服務。再者，許多人家庭關係已經消失，卻未必能取得足以證明的法律文件。如果把家庭收入與資源合計，會導致他們在申請社會福利時被排除，有些人還會被要求「返家修復關係」，導致在家庭有受暴或受虐等經驗的人更加痛苦。