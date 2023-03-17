超激省！漢堡王「牽絲烤牛堡」套餐109元佛心價 網瘋喊：豪吃到並軌！

萬物齊漲，外食族開銷更是高得驚人，不過有速食業者反向操作，推出漢堡「超省套餐」，主打火烤美味又高CP值，吸引不少饕客慕名而來，紛紛直呼：「已經準備好要連吃7天」、「這招太狠了！無痛省錢法」、「份量大又多汁，豪吃到並軌！」

漢堡王推出「King Deals超省餐」，佛心價格爆好評。 圖／批踢踢實業坊截圖

「堡民」相揪朝聖！新品莫札瑞拉起司系列太誘人

火烤美味專家漢堡王自3月14日起推出「King Deals超省餐」，不可思議的佛心價引爆全網超高討論度，漢堡搭配薯條、飲料，超省套餐只要109元起，就連新品「莫札瑞拉起司烤牛堡」也在109元超省餐的行列。活動推出即吸引大批「堡民」前來朝聖，網友力讚「幾乎是其他品牌的一半價格」、「這價格、這牽絲起司….不吃對不起自己」、「抗通膨就靠它了！」

新品「莫札瑞拉起司烤牛堡」套餐價只要109元。 圖／陳俊嘉攝影

除了超殺價格，漢堡王火烤肉餅的究極美味更讓人一吃上癮！109元超省餐精選5款漢堡，包括：經典脆雞堡、洋蔥圈烤牛堡、雙起士培根牛肉堡、田園烤牛堡、以及剛推出的新品「莫札瑞拉起司烤牛堡」。顧名思義，新品「莫札瑞拉起司烤牛堡」加了會牽絲的Mozzarella莫札瑞拉起司，層層拉絲的香濃起司搭配鮮嫩多汁、火烤嗆香的牛肉排，再淋上清爽美乃滋與酸甜番茄醬，無比對味的搭配與多重的口感組合，讓人一口咬下去，滿足感瞬間爆棚。

新品「小怪獸莫札瑞拉起司烤牛脆雞堡」牛雞雙拼，雙重美味一次滿足。 圖／漢堡王提供

肉食系最強推薦！限時新品「小怪獸版」牛雞雙拼

要省錢，也要嚐鮮！漢堡王同場加映、限時推出新品「小怪獸莫札瑞拉起司烤牛脆雞堡」，酥脆嫩雞、經典火烤牛肉雙拼夾擊，搭配拉絲性佳且風味柔和香滑的Mozzarella莫札瑞拉起司，堆疊出多風味層次且厚感十足，張大嘴才能一口咬下；雙重美味、雙重爽度在口中迸放交織……。肉控們，開吃吧！口口驚豔的「小怪獸莫札瑞拉起司烤牛脆雞堡」單點115元，套餐135元，花小錢就能滿足肚腹和味蕾， 用「腹能量」趕走通膨負能量！

「豪華個人組合餐」4件組優惠價只要159元。 圖／漢堡王提供

超省自由配驚喜價，嗶這卡爽拿免費雞塊

除了美味漢堡吸引堡民前來朝聖，漢堡王的洋蔥圈、辣薯球、蘋果派等點心也是人氣配角。消費者還可選擇「超省自由配4 in 1」，漢堡、飲料搭配2個點心(中份洋蔥圈、中份薯條、中份辣薯球、雞塊4塊、蘋果派1個)，「豪華個人組合餐」4件組優惠價只要159元，相當划算。5月8日前憑悠遊卡/悠遊付/悠遊聯名卡購買超省系列新品套餐，即加贈3塊雞塊(自助點餐機恕不適用)，超值優惠讓人驚喜到上班都會笑！是大通膨時代不可錯過的小確幸。

漢堡王「King Deals超省餐」眾多選擇，CP值爆棚。 圖／漢堡王提供

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