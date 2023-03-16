砸30萬住30天月子中心 樓上施工氣炸 網：明知施工還營業

一名男子在臉書社團「爆怨公社」PO文，表示因為是第一胎想讓老婆在生產後好好休息，砸了30萬入住30天的月子中心，還選了最貴的VIP房型。未料樓上卻在他們入住期間施工，讓他們吵到「快崩潰」。

原PO在「爆怨公社」PO文稱：「30天花了快30萬，樓上一直在敲敲打打」、「我忍太多次，今天沒上班，我直接爆炸」；後來原PO還更新PO文，表示經反映後，櫃檯已幫忙換房，願意從上午8點到下午6點這段施工的時間，從原本9樓頂級的房型改換到6樓最小間的「溫馨房」，「等到施工完畢，再回去原本9樓VIP房間」，也退了兩間房間的價差給他。

原PO也稱，其實除了頂樓施工，「這裡護理師服務非常好，非常關心寶寶」。也因為考量到初生寶寶和產婦剛生完移動不方便，所以未直接退掉改換另一家月子中心。

有人質疑，月子中心既然知道樓上要施工，「那還營業？有夠沒職業道德」、「是不是不知道自己是在做甚麼的啊？」、「好慘，爸媽都沒休息到，小孩聽噪音情緒也不好吧」、「人家合法施工，只能說倒霉」、「這樣怎麼休息？退了再找一家吧」、「會影響到的樓層本就不應該收人進去，人家是去休息，不是花錢去找罪受」、「施工為何不暫停營業呢？當初規劃設計時難道不曾考慮過消費者的權益嗎？」。

對於月子中心的補救措施，網友認為，應該是大方送「免費入住」，不然的話房錢也要折價。不少人還討論起孕婦生產後，住月子中心真的比較好嗎？有人認為收費上真的太貴，若是一天一萬的話，「可以兩餐米其林欸！坐月子還真敢收」，有人還開玩笑稱：「這種吵都能熬過，接下來小朋友回家歡，你會覺得小菜一碟」。